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Курсант военно-технического факультета БНТУ рассказывает о своем опыте в выборе профессии

07.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Курсант военно-технического факультета БНТУ рассказывает о своем опыте в выборе профессии

Я, Антон Семко, ваш земляк и курсант военно-технического факультета Белорусского национального технического университета, хотел бы рассказать о своем опыте в выборе профессии.

Не секрет, что многих учащихся выпускных классов уже сегодня волнует вопрос о том, какое профессиональное направление выбрать в следующем году. Эту проблему в свое время я решил благодаря педагогическому коллективу Коммунаровской средней школы, став представителем одного из ведущих технических вузов страны.

Буквально с первых минут окружили заботой командиры, которых объединяли профессионализм и общая цель – сделать нас мужественными, уверенными в себе, подготовить морально и физически к дальнейшему обучению. Любое упражнение по физической, строевой, огневой, тактической подготовке в их исполнении выглядело безукоризненно. Невольно думалось: сколько же мне и моим товарищам нужно тренироваться для того, чтобы сделать так же? Мы старались и с каждым днем становилось легче. Придерживаться распорядка дня, активно участвовать в занятиях по начальной профессиональной подготовке, соблюдать воинскую дисциплину и внутренний порядок вошло в привычку. Уже спустя неделю сформировался полноценный воинский коллектив, отличавшийся выручкой, поддержкой и уважением.

Приятно был удивлен, когда мне выдали 5 (!) комплектов формы и три (!) пары обуви. Как говорится, на все случаи жизни. Разнообразие блюд в столовой поразило не меньше: овощные салаты, супы, отварное мясо, котлеты, рыба, различные гарниры, кофе, сок, булочки и даже дыня с арбузом.

Оставила приятные впечатления и первая стипендия в размере 320 руб-лей. С учетом того, что курсанты находятся на полном государственном обеспечении, за год можно насобирать сумму для поездки на море.

Придя в учебный корпус, который, кстати, размещается в центре Минска, увидел, что факультет располагает современным вооружением и спецтехникой, приборами и оборудованием, специализированными аудиториями и лабораториями, современными компьютерными классами – в целом богатым научным потенциалом. Занятия по дисциплинам проводятся с использованием современных компьютерных технологий, тренажеров, учебно-тренировочных комплексов и танкодромов. С курсантами проводится подготовка по управлению транспортными средствами категории «В», «С» с последующей сдачей экзаменов в ГАИ и, конечно же, выдачей соответствующих документов на право вождения автотранспортных средств.

Сегодня офицеры, курсанты успешно занимаются в секциях по таким видам спорта, как армрестлинг, гиревой спорт, бокс, в том числе таиландский, борьба дзюдо, легкая атлетика, гандбол, баскетбол, военное пятиборье, работает школа по закаливанию природными средствами.

Хотите убедиться в этом сами? Тогда приезжайте 23 ноября на День открытых дверей. Начало в 10.00.

Антон СЕМКО, курсант военно-технического факультета Белорусского национального технического университета

 
Теги: Минск
 
 
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