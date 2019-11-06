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В Минске из горящего общежития эвакуировали 150 человек, двадцать из них - дети
07.11.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске около полуночи 6 ноября начался пожар на 7-м этаже тринадцатиэтажного общежития Минского моторного завода. Спасателям пришлось эвакуировать 150 человек, в том числе 20 детей. Пострадала одна женщина — она госпитализирована,
Сообщение о пожаре в тринадцатиэтажном здании по улице Ангарской, 4 корп.1. поступило спасателям около полуночи 6 ноября. Горела комната и балкон на седьмом этаже.
Сотрудники МЧС спасли из соседней комнаты женщину. Она госпитализирована с предварительным диагнозом «ожоги 1−2 степени, термоингаляционная травма».
Также совместно с администрацией общежития из здания были эвакуированы 150 человек, 20 из них — дети. Пожар локализован и ликвидирован.
Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки холодильника.
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Загорелась комната и балкон на 7-м этаже тринадцатиэтажного здания.
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