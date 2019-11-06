ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске из горящего общежития эвакуировали 150 человек, двадцать из них - дети

07.11.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске около полуночи 6 ноября начался пожар на 7-м этаже тринадцатиэтажного общежития Минского моторного завода. Спасателям пришлось эвакуировать 150 человек, в том числе 20 детей. Пострадала одна женщина — она госпитализирована, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба Минского городского управления МЧС

Сообщение о пожаре в тринадцатиэтажном здании по улице Ангарской, 4 корп.1. поступило спасателям около полуночи 6 ноября. Горела комната и балкон на седьмом этаже.

Сотрудники МЧС спасли из соседней комнаты женщину. Она госпитализирована с предварительным диагнозом «ожоги 1−2 степени, термоингаляционная травма».

Также совместно с администрацией общежития из здания были эвакуированы 150 человек, 20 из них — дети. Пожар локализован и ликвидирован.



Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки холодильника.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Загорелась комната и балкон на 7-м этаже тринадцатиэтажного здания.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі адзначылі ў Глуску (фотарэпартаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика