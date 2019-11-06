В Минске из горящего общежития эвакуировали 150 человек, двадцать из них - дети

Источник материала: Tut.by

В Минске около полуночи 6 ноября начался пожар на 7-м этаже тринадцатиэтажного общежития Минского моторного завода. Спасателям пришлось эвакуировать 150 человек, в том числе 20 детей. Пострадала одна женщина — она госпитализирована, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба Минского городского управления МЧС

Сообщение о пожаре в тринадцатиэтажном здании по улице Ангарской, 4 корп.1. поступило спасателям около полуночи 6 ноября. Горела комната и балкон на седьмом этаже.

Сотрудники МЧС спасли из соседней комнаты женщину. Она госпитализирована с предварительным диагнозом «ожоги 1−2 степени, термоингаляционная травма».

Также совместно с администрацией общежития из здания были эвакуированы 150 человек, 20 из них — дети. Пожар локализован и ликвидирован.









Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки холодильника.