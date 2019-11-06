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ГАИ информирует!

07.11.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

ГАИ информирует!
В связи со складывающимися неблагоприятными погодными условиями особую остроту приобретает проблема дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и  велосипедистов. Так, в октябре этого года  на дорогах Шумилинщины  совершено три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых   велосипедист и пешеход погибли, еще один пешеход получил ранения.

В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 06 по 10 ноября 2019 года Госавтоинспекцией проводятся целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимой категорией участников дорожного движения.

В рамках данных мероприятий будут проводиться целенаправленные рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами, а также контроль за скоростным режимом движения водителями транспортных средств и правилами проезда водителями нерегулируемых пешеходных переходов.

Отделение ГАИ ОВД Шумилинского райисполкома

 
 
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В связи со складывающимися неблагоприятными погодными условиями особую остроту приобретает проблема дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и ...
 
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