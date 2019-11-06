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ГАИ информирует!
07.11.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 06 по 10 ноября 2019 года Госавтоинспекцией проводятся целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимой категорией участников дорожного движения.
В рамках данных мероприятий будут проводиться целенаправленные рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами, а также контроль за скоростным режимом движения водителями транспортных средств и правилами проезда водителями нерегулируемых пешеходных переходов.
Отделение ГАИ ОВД Шумилинского райисполкома
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