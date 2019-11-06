ГАИ информирует!

Источник материала: Герой працы



В связи со складывающимися неблагоприятными погодными условиями особую остроту приобретает проблема дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов. Так, в октябре этого года на дорогах Шумилинщины совершено три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых велосипедист и пешеход погибли, еще один пешеход получил ранения.

В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 06 по 10 ноября 2019 года Госавтоинспекцией проводятся целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимой категорией участников дорожного движения.

В рамках данных мероприятий будут проводиться целенаправленные рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами, а также контроль за скоростным режимом движения водителями транспортных средств и правилами проезда водителями нерегулируемых пешеходных переходов.

Отделение ГАИ ОВД Шумилинского райисполкома