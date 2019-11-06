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Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции

07.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В торжественном митинге у памятника В.И. Ленина приняли участие представители руководства района, члены коммунистической партии Беларуси, общественных организаций, трудовых коллективов и молодежи.

Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции

Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции

 

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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В торжественном митинге у памятника В.И. Ленина приняли участие представители руководства района, члены коммунистической партии Беларуси,...
 
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