В торжественном митинге у памятника В.И. Ленина приняли участие представители руководства района, члены коммунистической партии Беларуси, общественных организаций, трудовых коллективов и молодежи.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора
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Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
07.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В торжественном митинге у памятника В.И. Ленина приняли участие представители руководства района, члены коммунистической партии Беларуси, общественных организаций, трудовых коллективов и молодежи.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора
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Фоторепортаж. Будакошелевщина отметила 102-ю годовщину со Дня Октябрьской социалистической революции
В торжественном митинге у памятника В.И. Ленина приняли участие представители руководства района, члены коммунистической партии Беларуси,...
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