В Могилеве открыли движение транспорта по мосту на улице Первомайской. Но ремонт продолжается

Источник материала: Tut.by

В Могилеве открыли для движения транспорта мост на улице Первомайской. Но реконструкция путепровода продолжается. И пешеходам пока придется пользоваться обходными путями — тротуары не готовы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

100-летний мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной закрыли на реконструкцию 3 сентября. По оценкам специалистов, путепровод над железными путями остро нуждался в срочном ремонте — ресурс его был практически исчерпан.





Весь транспорт пустили в объезд, и центр Могилева в первый же час пик стал в пробках . Правда, со временем водители сориентировались — основная нагрузка легла на улицы Ленинскую, Гришина, проспект Мира, а также улицы Сурганова, Борисовскую, Некрасова, Пашковскую, Витебский тупик. Судя по изменяющимся потокам машин, они также старались выбрать и другое время проезда по этим улицам.

В процессе реконструкции решили изменить габариты моста так, чтобы он стал выше и в два раза шире. Просто в будущем железная дорога намерена провести электрификацию движения поездов.

















После реконструкции мост стал выше на 60 см, его проезжая часть составила 14 метров и стала четырехполосной. Вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 м 10 см. Проезжую часть на подъезде к нему тоже расширили.





Асфальт на мосту сейчас «черновой» — он пролежит до весны, а когда будет подходящая погода его заменят.