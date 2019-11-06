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В Могилеве открыли движение транспорта по мосту на улице Первомайской. Но ремонт продолжается
07.11.2019 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве открыли для движения транспорта мост на улице Первомайской. Но реконструкция путепровода продолжается. И пешеходам пока придется пользоваться обходными путями — тротуары не готовы.
100-летний мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной
Весь транспорт пустили в объезд, и центр Могилева в первый же час пик
В процессе реконструкции решили изменить габариты моста так, чтобы он стал выше и в два раза шире. Просто в будущем железная дорога намерена провести электрификацию движения поездов.
После реконструкции мост стал выше на 60 см, его проезжая часть составила 14 метров и стала четырехполосной. Вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 м 10 см. Проезжую часть на подъезде к нему тоже расширили.
Асфальт на мосту сейчас «черновой» — он пролежит до весны, а когда будет подходящая погода его заменят.
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