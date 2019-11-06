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Минская область избрала представителей в Совет Республики

07.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сенаторов избирали путем тайного голосования, в котором приняли участие 620 депутатов, или 85% от всего депутатского корпуса. Перед выборами кандидаты в члены верхней палаты парламента представили свои программы. В итоге в Совет Республики от Минской области избраны все восемь выдвинутых кандидатур.

Сенаторами от центрального региона стали генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова» Олег Суконко, депутат Палаты представителей Валерий Гайдукевич, начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, Елена Зябликова, директор средней школы № 14 города Молодечно Калина Капуцкая, гендиректор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Владимир Лукьянов, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Новоизбранные члены Совета Республики от Минской области представляют все основные сферы жизнедеятельности. Это люди, которые своим трудом и достижениями заслужили авторитет и уважение в обществе.

С избранием их поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко:

– Ваша задача - оправдать доверие, стать надежными партнерами власти в решении вопросов, направленных на улучшение качества жизни людей. Уверен, что вы успешно примените свой жизненный и профессиональный опыт в законотворческой деятельности, будете содействовать социально-экономическому развитию региона.

Завершилось мероприятие большим праздничным концертом. Также в фойе Дворца культуры города Молодечно развернулись выставочные экспозиции. Одна из них была посвящена сегодняшней дате - Дню Великой Октябрьской социалистической революции. Предприятия Молодечненского района презентовали на отдельной экспозиции свою продукцию.

ЦИК установит итоги выборов членов Совета Республики и зарегистрирует избранных сенаторов 12 ноября. К своим обязанностям сенаторы приступят с 6 декабря. В этот день состоится установочная сессия и будет избрано руководство верхней палаты Национального собрания седьмого созыва.

 
 
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Члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Минской области избраны сегодня в Молодечно на заседании местных Советов депутатов базового...
 
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