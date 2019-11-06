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Единый день здоровья: 17 ноября 2019г. отмечен как Международный день недоношенных детей

07.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Недоношенными определяются дети, рожденные между 22 и 37 неделями беременности. Роды перед 32 неделей (перед началом 8месяца) беременности определяются как крайне опасные. Учитывая недостаточность определенных жизненных функций, многие недоношенные дети после родов попадают в инкубатор, помогающий им наверстать время, которое они должны были провести еще в утробе матери.

Первой отличительной чертой недоношенных является их низкий вес и маленький рост. Помимо этих и других оздоровительных проблем, многие недоношенные дети ничем не отличаются от своих сверстников в более позднем периоде жизни. Для недоношенных детей важнейшей является близость матери, ощущение безопасности и любви. В больницах применяется метод ношения ребенка, прислоненного к матери так, чтобы он мог слышать биение сердца мамы и ощущать тепло ее тела. Недоношенные дети более уязвимы и плаксивы, больше нуждаются в поддержке со стороны родителей. Потому стоит вооружиться терпением и обращаться с малышом деликатно, внимательно и согласно рекомендациям специалистов.

Самое важное: ребенок уже родился и нуждается в маме более, чем когда-либо. Теперь нужно сосредоточиться на том, как она может помочь своему малышу, как поддержать его. Только исключительно хорошее сотрудничество родителей с врачами, их вовлечение в жизненно важные процессы недоношенного ребенка является гарантией его лучшего развития. При хорошем уходе и должном внимании родителей и врачей недоношенные дети успешно развиваются и после года жизни догоняют своих сверстников.

Уважаемые родители, не рассчитывайте на то, что врачи сделают что-то за вас. Важнейшие для развития ребенка – это вы, и благодаря вашему вниманию ваш малыш может развиваться в полной мере нормально.

Е.Г. РАДНЕНОК, врач-педиатр поликлиники №5 УЗ «Борисовская больница №2»     

 
 
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На первый год жизни любого ребенка приходится максимально интенсивный рост и бурное развитие. Но в этот период организм чрезвычайно уязвим, защитные силы слабы и...
 
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