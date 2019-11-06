С годовщиной Великого Октября!

Источник материала: Единство

В результате вооруженного восстания была свергнута власть временного правительства, которое сменило отрекшегося от престола самодержца, и началось строительство первого в мире социалистического государства – государства народовластия, справедливости, равноправия, свободного труда.

Этот день чтят в нашей стране ежегодно.

Так, сегодня, на центральной площади города состоялись торжественное шествие от центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева до памятника В.И. Ленину членов коммунистической партии, представителей власти и общественных организаций, ветеранов войны и труда, митинг и возложение цветов к подножию постамента.

Перед участниками митинга выступил член Борисовского РК КП Игорь Шаплюк. Прошло вручение наград.

Подробную информацию читайте в ближайшем номере газеты «Адзiнства».