Штраф борисовчан по линии ГАИ – свыше 363 тысяч рублей

Источник материала: Единство

– На сегодняшний день 154 из 3797 неплательщиков имеют штрафы за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на то, что их количество крайне мало, общая сумма штрафов на их долю приходится внушительная – 196 350 рублей. Это 54% от общей суммы неоплаченных штрафов, составляющей 363 611 рублей, – сообщил Дмитрий Жандаров. – В числе пьяных водителей в основном представители так называемой «группы риска», и, разумеется, штраф в размере 50-100 базовых величин им выплатить не из чего. Так и набегают огромные суммы. Автомобили неплательщиков отправляются на штрафстоянку.

В соответствии со ст. 15.4 ПИКоАП Республики Беларусь в случае неуплаты штрафа в установленный срок в отдел принудительного исполнения наказаний направляется представление. Сотрудники ОПИ могут взыскать штраф путем вычета установленной суммы из заработной платы неплательщика. Кроме этого, может производиться арест денежных средств должника, либо расходные операции по его расчетным счетам могут быть приостановлены.

Чтобы не оказаться в «черном списке» неплательщиков, следует стараться избегать штрафов, а в случае их получения рассчитываться как можно скорее.

Произвести оплату можно в любом отделении банка по индивидуальному номеру нарушения, указанного в постановлении ГАИ, а также через приложения Интернет- и М-Банкинг в разделе «Штрафы ГАИ». Исключение составляют штрафы, взимаемые на месте.

Татьяна САКОВИЧ