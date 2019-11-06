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Европейская неделя качества пройдет в Беларуси с 11 по 17 ноября

07.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Европейская неделя качества пройдет в Беларуси с 11 по 17 ноября
В Беларуси во время Европейской недели качества и Всемирного дня качества проведут около 90 тематических мероприятий различного формата, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Европейская неделя качества пройдет с 11 по 17 ноября под девизом «Сделаем качество снова великим!». Всемирный день качества в этом году приходится на 14 ноября.

Организации Госстандарта в эти дни проведут деловые встречи, круглые столы, семинары с организациями пищевой, легкой, строительной и других отраслей, малого и среднего бизнеса по актуальным вопросам применения технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), метрологической деятельности.

Получить ответы на волнующие вопросы субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели смогут во время прямых телефонных линий. Некоторые организации проведут дни открытых дверей, встречи со студентами и школьниками.

По информации БелТА.
Фото БелТА.

 
 
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> В Беларуси во время Европейской недели качества и Всемирного дня качества проведут около 90 тематических мероприятий различного формата, сообщили БЕЛТА в...
 
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