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На площади Независимости возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину
07.11.2019 21:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДань историческим событиям 1917 года сегодня отдали в Минске. На площади Независимости к памятнику Владимиру Ленину цветы возложили представители Компартии Беларуси, общественных объединений, молодежных организаций и трудовых коллективов. Участие в торжественном событии приняли более 200 человек. События 1917 года способствовали тому, что законодательно было закреплено право на 8-часовой рабочий день, бесплатное общее и профобразование, в том числе высшее, право на работу и бесплатное медобеспечение. Стали доступны дошкольные учреждения.
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Дань историческим событиям 1917 года сегодня отдали в Минске. На площади Независимости к памятнику Владимиру Ленину цветы возложили представители Компартии...
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