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Добрая традиция - неделя подарков к 7 Ноября

07.11.2019 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Добрая традиция Октября, которую сохранила современная Беларусь, -   к празднику возводить социально-значимые и важные для экономики объекты. С таким предложением к вертикали власти когда-то обратился наш Президент. Инициативу охотно поддержали. А для жителей страны она оказалась как нельзя кстати. Например, только в этом году в канун праздника в Лиде открыли детский сад на 230 мест в новом микрорайоне (там живет тысяча дошколят, и многих в детсад приходилось возить за 10 километров ). А в Минске стало больше на один бюджетный бассейн. Его открыли в Шабанах. Проект реализовали за 10 месяцев. Оздоравливаться там смогут и взрослые, и дети. В Жодино на автогиганте запустили линию окраски деталей. И что важно - все за счет своей же прибыли. Технология не только позволит повысить конкурентоспособность БелАЗа. Прежде всего, это подарок для самих людей. 300 новых рабочих мест и еще для 700 работников улучшенные условия труда.
 
Теги: Минск
 
 
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Добрая традиция Октября, которую сохранила современная Беларусь, -   к празднику возводить социально-значимые и важные для экономики объекты. С таким предложением...
 
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