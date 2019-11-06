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Дом правительства и здание Могилевского облисполкома возведены практически по идентичному проекту Иосифа Лангбарда

07.11.2019 21:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cовместные заседания Совета Республики и Палаты представителей проходят в Овальном зале Палаты представителей - она занимает крыло Дома правительства. И мы хотели бы рассказать о необычной судьбе этого всем известного здания в центре столицы и его брата-близнеца в Могилеве - городе, который чуть не стал стольным советской Белоруссии. Речь о Доме правительства и здании Могилевского облисполкома, которые возведены практически по идентичному проекту Иосифа Лангбарда. Действительно великий советский архитектор. По его проекту построили Академию наук, Дом офицеров и Театр оперы и балета. Удивительно, но все эти грандиозные сооружения практически не пострадали во время Великой Отечественной войны.
 
Теги: Могилев
 
 
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Cовместные заседания Совета Республики и Палаты представителей проходят в Овальном зале Палаты представителей - она занимает крыло Дома правительства. И мы хотели...
 
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