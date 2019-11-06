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Собирательный образ молодеющего белорусского коммуниста

07.11.2019 21:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

7 Ноября самая красная партия Беларуси называет идейным праздником. Кстати, средний возраст членов КПБ - 54 года. А ведь еще с десяток лет назад он приближался к 60.
 
 
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7 Ноября самая красная партия Беларуси называет идейным праздником. Кстати, средний возраст членов КПБ - 54 года. А ведь еще с десяток лет назад он приближался к 60. ...
 
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