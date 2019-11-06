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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 95 лет Витебской академии ветеринарной медицины За это время здесь подготовили более 40 тысяч специалистов. Академия - это современный образовательный и научный центр. Уже с первого курса будущие специалисты АПК...

За это время здесь подготовили более 40 тысяч специалистов. Академия - это современный образовательный и научный центр. Уже с первого курса будущие специалисты АПК полностью погружаются в профессию. Современные клиники, возможность проходить практику в лучших хозяйствах - все это позволяет быть настоящими профи в ветеринарной медицине и зоотехнии.Со студентами и выпускниками в дни празднования знаковой даты встретиласьНикита Обиратко - будущий врач ветеринарной медицины. Сам родом из сельской местности, дома есть подворье, так что парень знает, как найти подход к животным. А это, уверен, самое главное для каждого ветврача. История Витебской академии ветеринарной медицины началась в ноябре 1924. В первом наборе всего сотня студентов. Преподавательский состав - 11 человек.