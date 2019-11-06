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95 лет Витебской академии ветеринарной медицины
07.11.2019 21:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа это время здесь подготовили более 40 тысяч специалистов. Академия - это современный образовательный и научный центр. Уже с первого курса будущие специалисты АПК полностью погружаются в профессию. Современные клиники, возможность проходить практику в лучших хозяйствах - все это позволяет быть настоящими профи в ветеринарной медицине и зоотехнии.
Со студентами и выпускниками в дни празднования знаковой даты встретилась Марина Романовская. Никита Обиратко - будущий врач ветеринарной медицины. Сам родом из сельской местности, дома есть подворье, так что парень знает, как найти подход к животным. А это, уверен, самое главное для каждого ветврача. История Витебской академии ветеринарной медицины началась в ноябре 1924. В первом наборе всего сотня студентов. Преподавательский состав - 11 человек.
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За это время здесь подготовили более 40 тысяч специалистов. Академия - это современный образовательный и научный центр. Уже с первого курса будущие специалисты АПК...
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