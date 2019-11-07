ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

07.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Глядя на юных участников программы «Лучше всех!» на Первом канале, ведущим которой является Максим Галкин, мы искренне восхищаемся их талантом, смелостью и непосредственностью. 6 ноября местом проведения аналогичного шоу стал актовый зал Кореличской детской школы искусств.

25 участников, трио ведущих, много улыбок, восторга и хорошего настроения. И, конечно же, искреннее восхищение талантами учащихся Кореличской ДШИ, которые раскрылись благодаря профессионализму учителей школы искусств.

Юные участники программы смогли удивить зрителей своими вокальными данными, ораторским искусством, мастерством игры на музыкальным инструментах, хореографией и пластикой. А в живой беседе с ведущими они проявили себя как эрудиты и знатоки.

Для мальчишек и девчонок, которые смело вышли на сцену, главным призом стали бурные овации зрителей и присвоенный титул «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Оксана ЯНУШ

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глядя на юных участников программы «Лучше всех!» на Первом канале, ведущим которой является Максим Галкин, мы искренне восхищаемся их талантом,
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вышак ему ломится». Как матерый рецидивист зарезал милиционера в Минске и едва не ушел от наказания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика