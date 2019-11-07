Кто лучше всех? Кореличские девчонки и мальчишки! В детской школе искусств состоялась фееричное шоу «Лучше всех!»

Источник материала: Полымя

Глядя на юных участников программы «Лучше всех!» на Первом канале, ведущим которой является Максим Галкин, мы искренне восхищаемся их талантом, смелостью и непосредственностью. 6 ноября местом проведения аналогичного шоу стал актовый зал Кореличской детской школы искусств.

25 участников, трио ведущих, много улыбок, восторга и хорошего настроения. И, конечно же, искреннее восхищение талантами учащихся Кореличской ДШИ, которые раскрылись благодаря профессионализму учителей школы искусств.

Юные участники программы смогли удивить зрителей своими вокальными данными, ораторским искусством, мастерством игры на музыкальным инструментах, хореографией и пластикой. А в живой беседе с ведущими они проявили себя как эрудиты и знатоки.

Для мальчишек и девчонок, которые смело вышли на сцену, главным призом стали бурные овации зрителей и присвоенный титул «Лучше всех!»

























































Оксана ЯНУШ

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