В капсулу Пинского района поместили землю с 36 памятных мест и мест захоронений

Источник материала: Полесская правда

Пинский район присоединился к международной акции памяти.

В канун празднования 75-летия Великой Победы в Республике Беларусь проходит международная акция «Во славу общей Победы», которая служит сохранению исторической памяти о военных действиях Великой Отечественной войны и увековечиванию имен ее участников.

Проект «Во славу общей Победы» проходит в три этапа. Первый начался в июле 2019-го и продлится до апреля 2020 года. Жители деревень, сел и городов приводят в порядок мемориалы, воинские захоронения, территории боевых действий, собирают сведения о военных событиях и вкладе земляков в Великую Победу, составляют исторические справки. С каждого памятного места берут горсть земли, кладут ее в мешочек и передают в населенный пункт, где она помещается в капсулу. Кульминацией международной патриотической акции станет торжественная церемония закладки капсул из всех районов Беларуси, а также из России, Украины и других стран в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Мероприятие состоится в мае следующего года.

Эстафету памяти приняла и Пинщина. Так, на территориях всех сельсоветов нашего района, с 36 мест воинских захоронений и гибели мирных жителей, в которых захоронено 47 699 погибших, была взята земля. Чтобы собрать воедино землю с памятных мест и мест захоронений в специальную капсулу, 29 октября состоялся митинг-реквием в деревне Лемешевичи. Место было выбрано не случайно – здесь, в Братской могиле советских воинов и партизан, покоятся 488 человек, это самое большое захоронение в районе.

Митинг-реквием, посвященный международной акции памяти «Во славу общей Победы», собрал представителей власти, военнослужащих, активистов молодежных, ветеранских, общественных, волонтерских организаций, школьников. Ко всем присутствовавшим обратился председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Гузич. Он подчеркнул, как важно не забывать, какой ценой нам досталась мирная жизнь:

– 9 мая 2020 года весь мир отметит 75-ю годовщину Великой Победы над фашистской Германией. Это день гордости, скорби и вечной памяти. Победа ковалась на передовой и в тылу, в партизанских отрядах и подполье, ее добывали тысячи советских солдат и офицеров. Мы бессильны перед временем. Редеют ряды наших ветеранов, все меньше с нами героев того страшного военного лихолетья. Наш долг перед этими людьми – не забыть их подвиг, сохранить и не предать память, защитить историческую правду от политических интриг и лжи.

Торжественный ритуал забора горсти земли с Братской могилы в Лемешевичах провели председатель Лопатинского сельисполкома Александр Мойсеянчик и исполня-ющий обязанности пер-вого секретаря Пинского районного комитета ОО «БРСМ» Александр Кондратюк. Затем председатели сельисполкомов вместе с военным комиссаром объединенного военного комиссариата Пинска и Пинского района полковником Андреем Онуфриюком поместили землю, собранную в 36 местах захоронений, в специальную капсулу. Так, это земля с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей Озаричей, Погост-Загородского, Каменя, Борок, Логишина, Жолкино, Лыще, Любель-Поля, Посеничей, Молотковичей, Пинковичей, Дубновичей, Невеля и многих других памятных мест.

Панихиду о погибших и чин освящения земли совершил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Лемешевичи отец Александр. Исполняющий обязанности первого секретаря Пинского районного комитета ОО «БРСМ» Александр Кондратюк выступил от имени молодежи района. Он заверил, что потомки воинов-освободителей будут вечно хранить память о подвигах и продолжать нести знамя мира как наивысшую ценность. Память всех погибших почтили минутой молчания, а к Братской могиле легли цветы и венки.

Капсула из Пинского района отправилась в крепость-герой Брест, где будут собраны все капсулы из районов нашей области для последующей передачи в Минск. Земля с могил павших на пинской земле займет свое достойное место в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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