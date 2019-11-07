Призёры и организаторы конкурса к Году малой родины встретились в офисе «Полесской правды»

Источник материала: Полесская правда

Искренне и вдохновенно – так можно сказать о творческих работах, что приняли участие и победили в конкурсе к Году малой родины, объявленном нашей редакцией и районной организацией РОО «Белая Русь». Призеры и организаторы встретились в офисе «Полесской правды».

Эта встреча стала завершающим мероприятием конкурса, который прошел уже во второй раз. Напомним, что обзор по его итогам размещен на сайте www.pinsknews.by , а большая часть призовых работ уже опубликована в «Полесской правде». Оставшиеся эссе будут размещены в газете в ближайших номерах.

Приветствовали собравшихся и искренне поблагодарили за участие председатель Пинской районной организации РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич и главный редактор «Полесской правды» Виолетта Подлужная. В торжественной обстановке еще раз были названы имена победителей – Алла Морецкая и Наталья Невар, Татьяна Финке, Наталья Павловец, Анатолий Козич, Светлана Лёля, Екатерина Селюжицкая, Анастасия Бонцевич, Анна Божко и Валерия Линкевич. Для них от общественного объединения были подготовлены подарки.

Григорий Пригодич, который вот уже второй раз с удовольствием поддерживает творческий конкурс, отметил большой резонанс этого события. Он отметил, что с интересом за конкурсом наблюдала вся Пинщина, ведь эссе, стихотворения и фотографии приходили из разных ее уголков. И все они созданы с большой любовью к родному краю, что не может не трогать читателей.

Известно, что под знаком Года малой родины пройдет и 2020-й. Возможно, трилогией станет и творческий конкурс. Следите за новостями!

Людмила РЕБКОВЕЦ

Фото Натальи МИЛЕВСКОЙ

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