«Ехал 15 км несколько часов. К счастью, довез». Водители скорых в Новополоцке жалуются на машины

Источник материала: Tut.by

Водители станции медпомощи Новополоцкой городской больницы утверждают, что машины скорой находятся в неисправном состоянии. Кроме того, мужчины имеют претензии к своему руководству по поводу условий труда: говорят, что в выходные дни от них требуют ремонтировать машины, а также брать подработки, подменяя коллег. А это значит, приходится садиться за руль, не отдохнув и не выспавшись.





Водители: «В „отсыпной“ или выходной обязывают брать подработку за коллегу»

Андрей Шершень отработал на новополоцкой станции скорой помощи 4 года (к слову, занял третье место в областном конкурсе профмастерства среди водителей скорых), его коллега Андрей Шевченко — 12 лет.

Кстати, Шевченко на станции уже не работает — в октябре с ним не продлили контракт. Сейчас мужчина ищет работу. А Шершню сообщили, что он трудится здесь только до конца декабря этого года, а потом контракт с ним расторгнут.

— Мне так прямым текстом и сказали: «Ты второй на очереди на увольнение после Шевченко». При этом водителей в штате не хватает. Товарища уволили, а со мной хотят поступить так же, потому что мы у руководства — в «черном списке», так как не боимся говорить правду, — отмечает Андрей Шершень. — В октябре мы написали жалобу в Генеральную, областную и городскую прокуратуры, в которой сообщили, что автомобили скорой помощи в Новополоцке находятся в неисправном состоянии. В жалобе перечислили, в каких конкретно автомобилях и что не так. Рассказали и том, что водителей принуждают ремонтировать машины, хотя в штате есть автослесари, а также покупать за свои деньги запчасти.



Фото предоставлено водителями скорой помощи



Фото предоставлено водителями скорой помощи

Кроме того, в своей жалобе в прокуратуры водители написали, что начальник гаража станции скорой помощи Алексей Рыжов заставляет их писать заявления на подработку. Тем же, кто отказывается это делать, не продлевают контракт.



Водитель скорой помощи Андрей Шершень

— Мы работаем по такому графику: день — ночь — «отсыпной» — выходной. И вот нас в «отсыпной» или выходной обязывают брать подработку за коллегу. Допустим, кто-то заболел, кто-то — в отпуске, или еще что-то случилось. Тогда мы должны выйти и 12 часов отработать, — поясняет Андрей Шершень. — А как ты потом сонный сядешь за руль — никого не волнует. И начальство придумало хитрую схему. По закону мы не обязаны брать подработку. Но на деле выходит так, что мы сами просим дать нам ее — так как пишем об этом заявление. А написать его нас заставляют. Иначе будут проблемы — непродление контракта. При этом получаем за эти подработки по заместительству мизер. В среднем у водителя скорой в месяц выходит около 500 рублей. Мы проконсультировались в инспекции по труду, в профсоюзе, даже в горисполком сходили. И везде нам сказали, что нам неправильно считают деньги за подработки.

По словам Андрея Шершня, у них с Андреем Шевченко возникали конфликты с начальником гаража, и тот велел не давать им двоим подработки:

— Рыжов обставил все так, что Андрей Шевченко якобы сам отказывался брать подработки. В итоге контракт ему не продлили — причем без объяснения причин. Мы собрали около 90 подписей работников больницы в его поддержку, чтобы руководство посодействовало, вернуло его на работу. Подписались не только водители, но и врачи, и фельдшеры, другие сотрудники. Однако это письмо нам не дали даже официального ответа. Теперь то же самое — непродление контракта — в декабре ждет и меня.

«Машины привели в более-менее божеский вид уже после жалобы в прокуратуры»



Бывший водитель скорой Андрей Шевченко

После жалобы водителей в прокуратуры руководство больницы провело свою проверку по изложенным в ней фактам. Машины скорой прошли внеочередной техосмотр — в автопарке № 6 Новополоцка.

Однако Шершень и Шевченко утверждают, что техосмотр машины прошли спустя две недели после жалобы, и что за это время их к нему подготовили:

— Проверка прошла не внезапно. Жалобу мы отправили 3 октября. А все машины проходили техосмотр 18 октября. Те, которые не прошли его с первого раза, повторно проходили 22 октября. В итоге диагностика показала, что автомобили исправны.



Фото предоставлено водителями скорой помощи

— На самом деле машины привели в более-менее божеский вид, глобального в них ничего не делали. Да, поменяли зимнюю резину (кстати она не новая, с прошлой зимы), сделали тормоза. Но, допустим, как в одной машине не работала система АБС — так и не работает, где-то как текло масло — так и течет, где-то как горели колодки — так и горят, — заявляет Андрей Шевченко.

Видео предоставлено Андреем Шершнем. Съемку производили еще до техосмотра.

Андрей Шевченко вспоминает несколько случаев из своей практики, когда поломки техники могли стоить пациентам потери здоровья или даже жизни:

— Как-то приехали на вызов — мужчину укусила змея. А у машины до такой степени изношен аккумулятор, что она заглохла, не заводится. Кое-как подтолкнули ее, доставили человека в больницу. Доктор потом пошел к начальнику гаража и сказал: «Будете в следующий раз перед родственниками больных сами оправдываться, почему не заводится машина». Тогда дали аккумулятор. Или как-то летом везли в Минск молодую женщину с опухолью в голове. Ей плохо, периодически теряла сознание. И тут — в 15 км от Минска — у «Крафтера» начинает кипеть мотор. Мы звоним начальству, просим: пусть выручают столичные коллеги, пришлют свою скорую и отвезут пациентку. А нам в ответ: «Везите сами, как хотите. Чего мы будем перед минчанами позориться?». Я — в шоке. И человека могу не довезти, и мотор перегрею, угроблю. Открываю капот, остужаю двигатель, завожу, проезжаю какое-то расстояние — загораются все «контрольки». Останавливаюсь. И вот так я ехал эти несчастные 15 км несколько часов! К счастью, довез бедную пациентку. И машину сохранил — она и сейчас ездит.

Начальник гаража: «Мне нужны люди, которые будут выходить на подработки»

Алексей Рыжов, начальник гаража станции скорой помощи Новополоцкой больницы, говорит, что все восемь машин, указанных водителями в жалобе, прошли техосмотр в местном автопарке:

— Больница потратила деньги — направила машины на независимый техосмотр. И никаких нарушений не установлено. Работал также и инспектор ГАИ. Замечаний от него тоже нет. Всего у нас 40 единиц транспорта. Машины скорой выработали свою амортизацию. Но пока вопрос о их списании не стоит — заменить их нечем.



Алексей Рыжов

По поводу подработок Алексей Рыжов поясняет:

— Есть положение о труде и отдыхе водителей. И там написано, что водитель должен иметь ежесуточный отдых — 12 часов, и еженедельный отдых — сутки. И вот этого графика я, старый стреляный воробей, придерживаюсь жестко. Нельзя допустить, чтобы человек работал сутки на машине. Иначе мне сразу статья светит. У нас 9 бригад скорой помощи. На каждой машине — 4 водителя. И на случай болезни, похорон, разных ЧП из 36 водителей я могу привлечь на подработку только 8. А из этих восьми — один уехал из города, второй сидит с детьми, третий еще чем-то занят… А вот эти двое ребят — Шершень и Шевченко — вообще пошли на принцип: не будем брать подработки, и ты нас не заставишь. Поэтому контракт с Шевченко не продлили — на том основании, что он год не брал подработки. Я этот год мучился, ходил, упрашивал других людей. А потом устал, пошел к главврачу и сказал: «Мне ставится задача — бесперебойная работа станции скорой помощи. Поэтому я прошу убрать этого водителя. Это не моя прихоть. Просто мне нужен человек, который будет ходить на подработки». Шевченко и Шершень решили, что могут сами себе устраивать график. День — ночь — «отсыпной» — выходной — отработал — а там трава не расти, что в коллективе происходит. А так ведь нельзя.

Замглавврача: «Надо идти навстречу коллективу»

Игорь Мужиченко, заместитель главного врача Новополоцкой городской больницы, считает, что водители Шершень и Шевченко ошибаются, думая, что попали в некий «черный список»:

— Они считают, что к ним предвзятое отношение. Это не так. У нас нет такого, что кто-то — любимчик, а кто-то нет. И какой-то чрезвычайной ситуации, которая будоражит коллектив, тоже нет. И начальник гаража ничего сверхъестественного от них не требует. Надо же идти иногда навстречу коллективу: следить за состоянием машины, выйти на подработку. А непродление контракта — это прерогатива нанимателя. Он может уволить даже без объяснения причин.



Игорь Мужиченко

На счет техсостояния автопарка скорых, Игорь Мужиченко заявил:

— Получено заключение специалистов, что все машины технически исправны и могут эксплуатироваться. Это хорошие машины, оснащенные современным оборудованием, комфортабельные. Мы перевозим на них и тяжелых пациентов. Такого нет, что скорая может ехать — и у нее колесо отвалится, или еще что-то с ней произойдет. Кроме того, больница провела проверку — и другие факты, изложенные водителями в жалобе в прокуратуры, не подтвердились.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com