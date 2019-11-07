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Лидеры БРСМ Борисовщины подвели итоги третьего трудового семестра

08.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В летний период в Борисовском регионе трудились 14 студотрядов с численностью 136 человек, 95 из которых – в возрасте до 18 лет.
– Студенческие отряды – одно из важнейших направлений деятельности БРСМ. Приятно, что наши активисты принимают участие не только в общественной жизни, но и в экономической, в решении проблемы трудоустройства, – отметила исполняющая обязанности первого секретаря Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева. – Надеюсь, что в будущем году нам удастся увеличить количество студотрядовцев, и мы покажем, что юноши и девушки Борисовщины – активная, трудолюбивая и жизнерадостная молодежь.
Владислава поблагодарила всех участников трудовых отрядов и вручила благодарности двадцати активистам молодежного движения. Памятные подарки получили учащиеся гимназии №1 и СШ №22 за участие в районном этапе республиканского проекта «100 идей для Беларуси».
По официальным данным членами БРСМ являются свыше 480 тысяч активных молодых людей Беларуси, в Борисовском районе – 6450. С каждым годом их число увеличивается. Вот и на празднике ряды активистов молодежного движения пополнили 44 юноши и девушки, – им в торжественной обстановке вручены членские билеты нового образца.
В холле Дворца культуры были представлены экспозиции УО «Борисовский государственный профессиональный строительный лицей» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». Волонтеры БРСМ угощали сладостями, а затем всех ждал небольшой, но яркий концерт. Участвуя в этом теплом празднике, многие убедились, что молодежь Борисовщины – активная, позитивная и, без сомнения, талантливая.

Татьяна САКОВИЧ

 
 
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Активисты молодежного движения Борисовского района собрались в последний день октября во Дворце культуры им. М. Горького на празднике «Мы,молодежь, – надежда...
 
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