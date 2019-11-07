Минская область презентовала свой экономический потенциал на бизнес-форуме в Шанхае

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Выступая с приветственным словом, первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар отметил, что Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами, совместно развивают торговые и инвестиционные отношения, сферу услуг.

Примером положительного экономического взаимодействия Китая и Минской области является новый завод по производству нитрата калия, открытие 1-й очереди строительства которого состоялось 6 ноября. Это первый совместный проект ОАО «Беларуськалий» и китайской компании Migao Corporation Limited, являющейся ведущим производителем китайского рынка качественных специализированных калийных удобрений. Планируется, что продукция будет продаваться в страны Евросоюза, Турцию и Россию, а также КНР, что предусмотрено подписанным с Migao Corporation Limited отдельным соглашением.

– Объем прямых инвестиций из Китая на чистой основе вырос за 2018 год в 3 раза. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай за полгода вырос в 6,5 раз, в том числе молочной продукции – в 4,5 раз. На территории Минской области расположен Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Сегодня там работают более 40 резидентов, а благодаря этому мероприятию появились и новые партнеры. Нам есть к чему стремиться и над чем работать, – сказал Игорь Макар.

Также он подчеркнул, что проведение импортного ЭКСПО – это важное событие для производителей Минской области. С продукцией предприятий региона можно ознакомиться в национальной экспозиции Беларуси.