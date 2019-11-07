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«Поплакала 40 минут и решила, что не сдамся». Истории победивших рак
08.11.2019 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«У вас рак» — страшная фраза, которая делит жизнь на «до» и «после». Мы пригласили в студию людей, которым однажды пришлось услышать от врачей этот тяжелый диагноз, и они смогли побороть болезнь (даже на 4-ой стадии). Поговорили с нашими героями о первой реакции на диагноз, поддержке близких, трудном лечении и о том, как изменилась жизнь после болезни.
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Пригласили в студию людей, которые вылечились от рака. Поговорили о том, как они отреагировали на страшный диагноз, каким было лечение и боятся ли рецидива болезни.
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