Как солнца лучики. Продолжаем цикл публикаций, о воспитанниках ТЦСОН

Источник материала: Газета Авангард

Продолжая цикл публикаций, мы хотим рассказать читателям о воспитанницах территориального центра социального обслуживания населения Диане Бирюковой и Надежде Морозовой.





Диана – инвалид 2-й группы ДЦП с детства, сейчас ей 18 лет. До седьмого класса училась в обычной школе, затем ей было предложено домашнее обучение. Отделение дневного пребывания центра посещает уже более трех лет. Очень любит танцевать, принимает активное участие во всех концертах и конкурсах, получая заслуженные награды. Диана – активный пользователь Интернета. Живое общение ей нередко заменяет виртуальное, ведь в сети можно найти друзей, общаться с огромным количеством людей в разных точках земного шара. Ей хочется побывать в каждом его уголке, узнать, посмотреть, увидеть, прочувствовать. Девушка научилась гораздо быстрее и грамотнее писать. И это одно из маленьких, но очень важных достижений в ее жизни.

– В сети ведь не имеют значения физические недостатки и открываются неограниченные возможности для самореализации. Можно быть как все, быть частью этого мира, не ограничивая себя стенами дома, – рассказала мама Дианы Нина Бирюкова.





Надежде Морозовой 25, у нее также вторая группа инвалидности ДЦП. Отделение центра посещает с 16 лет. Надя закончила 9 классов общеобразовательной школы, обучаясь в коррекционном классе. Усидчивая, целеустремленная, она с огромным удовольствием получала необходимые знания. Девушка очень любит заниматься домашними делами – уборка, готовка доставляют ей радость. По словам матери, она всегда готова помочь по хозяйству, откликается на любые ее просьбы.

Всего отделение дневного пребывания для людей с ограниченными физическими возможностями посещают 25 жителей района от 18 лет и старше.

Ирина ШУТОВА

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