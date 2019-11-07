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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Второй центр китайской народной медицины могут создать в Минской области Это будет совместный проект с партнерами из города Чунцин. Во время встречи делегации в облисполкоме подписан меморандум о сотрудничестве. Стороны обсудили...

Это будет совместный проект с партнерами из города Чунцин. Во время встречи делегации в облисполкоме подписан меморандум о сотрудничестве. Стороны обсудили открытие совместных клиник в столичном регионе, а также обмен специалистами. Представители делегации из Китая высоко оценили уровень подготовки белорусских медиков. Сегодня в каждой области Беларуси работают центры китайской медицины. Первый такой объект был открыт в Минском регионе при участии врачей и специалистов города Ханчжоу. Опыт оказался успешным. За год более 3 тысяч человек воспользовались услугами центра.