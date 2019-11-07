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Новые направления и модные тенденции зимнего туристического сезона
08.11.2019 12:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на этой неделе установилась пасмурная и дождливая погода. Именно в такие серые дни чаще вспоминаешь о теплом солнце и отпуске. И хотя в летний период для путешествий открыто больше направлений, зимний туризм не сдает позиций. На выбор - пляжный и горнолыжный отдых, туры выходного дня, традиционные новогодние и рождественские предложения.
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В Беларуси на этой неделе установилась пасмурная и дождливая погода. Именно в такие серые дни чаще вспоминаешь о теплом солнце и отпуске. И хотя в летний период для...
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