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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые направления и модные тенденции зимнего туристического сезона В Беларуси на этой неделе установилась пасмурная и дождливая погода. Именно в такие серые дни чаще вспоминаешь о теплом солнце и отпуске. И хотя в летний период для...

В Беларуси на этой неделе установилась пасмурная и дождливая погода. Именно в такие серые дни чаще вспоминаешь о теплом солнце и отпуске. И хотя в летний период для путешествий открыто больше направлений, зимний туризм не сдает позиций. На выбор - пляжный и горнолыжный отдых, туры выходного дня, традиционные новогодние и рождественские предложения.