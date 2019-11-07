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Территория веселья и находчивости

08.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Уже сами названия команд-участниц вызывали улыбку: «Лимонная долька» (Борисовский район), «По барабану» (Березинский район), «Без ручника» (Смолевичский район), «Без тормозов» (Минский район), «Non-stop» (Крупский район) и «140 по встречке» (г. Жодино).
В конкурсах «Визитная карточка «Добрые дороги малой родины», «Нам любые дороги дороги…», «Пешеходам – свет зеленый!» и музыкальном домашнем задании «Вместе весело шагать по просторам» участники проявили хорошее чувство юмора, продемонстрировали талант в музыкальных и танцевальных номерах и показали отличное знание Правил дорожного движения.
Казалось, смех тонкими ручейками протечет сквозь закрытые двери и «переполошит» гимназию.
Все команды старались на славу, как говорится, «выкладывались по полной», даже компетентное жюри отметило высокий уровень подготовки участников и искренне поблагодарило всех за отличное настроение, хорошие шутки и позитив. Но конкурс есть конкурс. По итогам игры дипломами III степени зонального этапа награждены команды Крупского района и г. Жодино. Диплом II степени – у команды Смолевичского района. Победителем зональной игры КВН ЮИД стала команда г. Березино.

Евгений АЛПАТОВ, фото автора

 
 
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