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На радость детям

08.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Во дворах многоэтажных домов, как грибы после дождя, появились детские площадки, на радость ребятишкам и их родителям. Все это стало возможно благодаря безвозмездной помощи предприятий и организаций города. Работа была проделана действительно колоссальная! В Борисове установлено и обновлено 35 детских площадок.
Каждое предприятие подошло к этому вопросу творчески, по-своему, постаравшись сделать площадки не похожими друг на друга. Многие работники организаций приняли непосредственное участие в этом благом деле.

Александр МЕЛЬНИКОВ, генеральный директор УП «Бумажная фабрика» Гознака:

— Наше предприятие в рамках подготовки к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» занималось благоустройством как собственной территории, так и территории, закрепленной за фабрикой.
Выполнен большой объем работ: заменили и покрасили бордюры, нанесли муралы на склад полиграфической продукции и жилой дом № 26 по ул. Заводской, а также благоустроили около него детскую площадку и заасфальтировали проезжую часть и стоянку, оформили клумбы около фабрики и на улице Чапаева, организовали и обустроили дополнительные места для автотранспорта работников по улице П. Осипенко, благоустроили два двора по улицам Чапаева и Днепровской и остановку «Бумажная фабрика» по улице Заводской.

Работники фабрики с пониманием отнеслись к вопросу благоустройства и готовы в дальнейшем участвовать в совместной плодотворной работе в данном направлении. Главное, чтобы жители Борисовщины ценили то, что сделано для их блага.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ, директор ОАО «БЗПИ»:

— Приятно осознавать, что благодаря сделанному изменился облик города. Особенно радостно видеть счастливые лица детей, играющих на новых площадках. Мы и в дальнейшем будем уделять большое внимание вопросам благоустройства.
Я благодарю работников завода и других граждан, которые принимали активное участие в работе на закрепленных за предприятием территориях.

Евгений ТАРАСЕНКО, и. о. генерального директора ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:

— Наш завод не остался безучастным к вопросу благоустройства города. Во дворах, закрепленных за предприятием, появились новые скамейки и урны. Также обновлены детские площадки: все игровое оборудование покрашено, установлены новые песочницы, заменены требовавшие ремонта качели и горка.

Для физического развития детей во дворе по ул. Чапаева, 48 установлен игровой комплекс, который включает в себя скалодром, рукоход, горку, домики, лестницы и качели, в том числе для самых маленьких. Теперь детям есть где поиграть.
В свою очередь, руководители ЖЭУ выражают слова искренней благодарности «спонсорам» за то, что помогли преобразить дворовые территории.

Наталья СКУРАТОВИЧ, начальник ЖЭУ-3:

— Хотелось бы поблагодарить руководство и работников ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» и КПУП «Борисовводоканал» за помощь в оборудовании детских площадок. Спасибо, что не остались в стороне и подарили детям радость!

Сергей МИХАНОШИН, начальник ЖЭУ-5:

— Благодаря СЗАО «БЕЛДЖИ» детская площадка появилась на ул. Трусова, 27; работники ОАО «БЗПИ» подарили радость жильцам б-ра Гречко, 6, 8, 12; не осталось в стороне и ОАО «БАТЭ» — возле домов №№49 и 51 по ул. Строителей создана замечательная площадка; также хочется поблагодарить ОАО «БЗМП» за площадку на ул. Трусова, 37.

Не будем углубляться в тему затрат предприятий. Разумеется, они были. Зато посмотрите, как здорово получилось!

 
 
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