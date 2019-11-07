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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь запретила ввоз свинины из Бразилии и Республики Корея В Беларусь ограничен ввоз живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов), а также продуктов их...

В Беларусь ограничен ввоз живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов), а также продуктов их переработки, охотничьих трофеев, некоторых кормов и кормовых добавок. Такое решение было принято из-за зарегистрированных случаев заболевания животных классической чумой свиней в бразильском штате Алагоас и африканской чумой свиней в провинции Канвондо Республики Корея.