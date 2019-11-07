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Беларусь запретила ввоз свинины из Бразилии и Республики Корея
08.11.2019 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларусь ограничен ввоз живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов), а также продуктов их переработки, охотничьих трофеев, некоторых кормов и кормовых добавок. Такое решение было принято из-за зарегистрированных случаев заболевания животных классической чумой свиней в бразильском штате Алагоас и африканской чумой свиней в провинции Канвондо Республики Корея.
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В Беларусь ограничен ввоз живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов), а также продуктов их...
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