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Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Гродно

08.11.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром». Победителем стал Кирилл Марыкин с крутым концептом набережной Немана. А мы решили проанализировать, о чем же чаще всего писали авторы опубликованных текстов. Нам и самим стало интересно, о чем горожане мечтают больше всего. А заодно, сделав такую подборку, облегчаем задачу чиновникам: а вдруг они все-таки захотят воплотить эти идеи в жизнь?


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

  • Восстановить Фару Витовта и ратушу

Чуть ли не в каждом письме гродненцы говорили: давайте восстановим памятник, который был взорван в 60-е годы. Храм, несомненно, стал бы символом города. О том, как использовать Фару Витовта, мнения разделились: кто-то считает, что там надо сделать католический костел, кто-то — православную церковь (за свою историю Фара была и тем, и тем. — Прим. TUT.BY), а кто-то предложил использовать Фару и в качестве религиозного сооружения, и в качестве концертного зала. Что ж, неплохая идея.

Но Фары в Гродно пока нет.

Что касается ратуши, то она находилась на нынешней площади Советской. Горожане также предлагают восстановить этот памятник архитектуры и сделать там мэрию, где глава города мог бы встречаться с жителями. Но об этом немного позже.


Фото: supron-licvin.livejournal.com

  • Снести памятник Ленину

…или перенести статую в музей, в Новый парк или на окраину города. Гродненцы считают, что памятник вождю революции нашему городу не нужен. И если некоторые конкурсанты были категоричны (памятник нужно просто снести), то другие говорили о том, что в городе можно выделить место под скульптуры и памятные таблички времен СССР. Предлагалось, например, перенести статую в Новый парк или презентовать музею.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

  • Переименовать улицы

Многие городские улицы носят названия в честь сейчас уже мало кому знакомых советских деятелей и революционеров. Городу нужно вернуть исторические названия улиц — такое предложение фигурирует буквально в каждом письме.

  • Больше деревьев

Горожане просят чиновников обратить внимание на озеленение города. Надо высаживать новые деревья, только не маленькие прутики, как это делают сейчас, а подращённые взрослые и сильные деревья, чтобы растения хорошо приживались, а деньги бюджета не тратились зря. Также гродненцы говорят, что надо и в центре города, и в спальных районах обустраивать новые парки. Те же, что уже есть, — облагораживать, а к этой работе привлекать профессиональных ландшафтных дизайнеров.

Есть нарекания и к внешнему виду городских клумб: здесь бы тоже не помешал профессиональный взгляд. А еще предлагают озеленять крыши домов, как это уже делают во многих странах. Примеров много.


  • Оптимизация работы чиновников, госучреждений и поликлиник

Горожане предлагают создать «одно окно», объединить различные отделы в горисполкоме, уменьшить количество начальников. Проводить совещания быстро и эффективно, отчитываться за свою деятельность и вообще сделать ее открытой. Мэр и его подчиненные должны встречаться с горожанами, как это происходит в Бресте, например, и рассказывать о том, что в городе делается и что в ближайших планах. Были предложения сократить автопарк машин чиновников.

Самое же главное: должность мэра нужно сделать выборной и подотчетной горожанам. Ну и надо развивать самоуправление и активность местных сообществ.

  • Удобная и современная инфраструктура

Горожане также говорили о том, что нужен ремонт дорог, домов, а еще городу не хватает ярких красок и муралов на стенах больших зданий. Много предложений было по благоустройству велодорожек и оптимизации работы транспорта. Например, центр города хотят сделать пешеходным, а еще — начать развивать монорельсовую дорогу.

Говорили гродненцы и о детских площадках, которых не хватает в городе, а еще об их внешнем виде.

И, конечно, благоустройство набережной Немана — о ней писал не только наш победитель. Люди говорят, что городу не хватает красивого места около воды, да и вся набережная нуждается в обновлении, зонировании и обустройстве для отдыха. Столько в мире придумано фишек, дизайнерских элементов благоустройства, удивительных и просто практичных конструкций — почему бы не применять этот опыт в организации городского пространства!


Фото: Кирилл Марыкин

  • Архитектурные памятники: сохранить и отреставрировать

Также горожане обеспокоены историческим наследием города. Говорят, что старинные дома надо сохранять и реставрировать. Упоминали район Новый свет, который надо бы оживить: в старых деревянных зданиях могут разместиться бары, пабы, хостелы, офисы. Многие писали и о старом здании пивзавода, которое надо отреставрировать и отдать либо под культурно-развлекательный комплекс, либо под музей пивоварения — идей много. А вот в старых казармах по улице Щорса можно разместить музей советского периода. Кстати, статую Ленина можно переместить именно туда.

Слышите, чиновники?..


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром». Победителем стал Кирилл Марыкин с крутым концептом набережной Немана. А нам стало интересно, о чем горожане...
 
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