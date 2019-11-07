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Труженики АПК Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд

08.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Труженики АПК Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд

Труженики агропромышленного комплекса Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике «Дажынкі-2019» в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор зачитал приветственный адрес от Президента Беларуси участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки.

Говоря о результатах работы агропромышленного комплекса, Геннадий Соловей подчеркнул, что в регионе сельское хозяйство по праву является ключевой отраслью экономики. «С начала года труженики АПК заработали более Br2,5 млрд. Экспортная выручка на одного работающего в отрасли превысила $4 тыс.», — привел цифры Геннадий Соловей.

По его информации, всего в сельском хозяйстве области заняты 7% трудоспособного населения, которые дают почти 11% валовой добавленной стоимости. «Другими словами, один труженик села кормит 34 жителя региона. Ваш труд — это залог продовольственной безопасности, социальной стабильности и гарант благополучия», — сказал Геннадий Соловей.

Он обратил внимание, что за первое полугодие в основной капитал сельскохозяйственной отрасли привлечено более Br190 млн. «Благодаря господдержке в Гомельской области наибольшее количество сельхозорганизаций работает с прибылью. А среди тех, что попали под действие указов Президента по финансовому оздоровлению, почти 95% вышли на платежеспособный уровень», — отметил глава региона.

Геннадий Соловей положительно оценил результаты, с которыми подошли к профессиональному празднику предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. «Так, 95% от общего объема экспорта сельхозпродукции приходится на мясо-молочный холдинг. На протяжении ряда лет переработчики расширяют ассортимент. Только в этом году доля мясо-молочных новинок составила 5% от общего перечня выпускаемой продукции», — привел пример он.

Устойчивый рост производства и успешная реализация убедительно свидетельствуют о постоянном спросе на отечественные продукты, в том числе за пределами страны. В частности, с начала года предприятия агропромышленного комплекса области экспортировали продукции уже на $234 млн. Это больше, чем в прошлом году.

О популярности гомельской продукции за рубежом свидетельствуют и многочисленные международные награды, добавил Геннадий Соловей. Так, по результатам московской выставки «Продэкспо-2019» десять продуктов Рогачевского молочно-консервного комбината и три изделия Калинковичского мясокомбината удостоены золотых медалей.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.

БЕЛТА

 
 
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Труженики агропромышленного комплекса Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд, сообщил председатель Гомельского облисполкома...
 
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