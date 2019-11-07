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Прогноз погоды на 9 ноября
08.11.2019 15:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ субботу погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся из Украины. Местами по республике ожидается туман.
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В субботу погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся из Украины. Местами по республике ожидается туман.
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