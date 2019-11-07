На площади Свободы в Минске проходят предвыборные пикеты, анонсированные блогером Nexta

Источник материала: Tut.by

На площади Свободы в Минске 8 ноября проходит предвыборный пикет, присоединиться к которому в начале этой недели в своем телеграм-канале предложил телеграм-блогер Степан Путило, автор канала NEXTA, у которого 175 тысяч подписчиков.







7 ноября на этом же канале появилась просьба для тех, кто планирует прийти, вести себя культурно и не провоцировать милицию, избегать нецензурных лозунгов. «Помните: наша цель — не революция, а общение единомышленников, и превращать его во что-то иное сегодня не имеет смысла», — говорится в сообщении.





Степану Путило 21 год, он студент польского вуза и журналист «Белсата». В своем телеграм-канале он пишет о происшествиях в Беларуси, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов. Недавно против Путило подал иск председатель Слонимского райисполкома, требуя опровергнуть сведения, которые были размещены блогером 10 августа этого года. В том посте NEXTA утверждал, что жена председателя райисполкома была якобы задержана сотрудниками спецподразделения «Стрела» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве ответчиков были названы и другие интернет-ресурсы, которые опубликовали эту информацию. В частности, издания «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»).