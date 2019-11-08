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«Продавали из тамбура, чтобы не разнесли магазин». Бывшие продавщицы - про торговлю, ЦУМ и дефицит

09.11.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Я влюбилась в этот магазин в 9 классе. Прямо в центральной витрине девушки-продавцы демонстрировали одежду», — вспоминает Надежда Морозова, которая проработала в ЦУМе около 40 лет. TUT.BY поговорил с бывшими продавцами легендарного минского универмага — про дефицит, реконструкцию в девяностых и мимозы самолетом из Грузии.


Так выглядел минский ЦУМ в год открытия, 1964-й. 5 ноября 2019 года универмагу исполнилось 55 лет

Попасть в универмаг

Лариса Бобровская пришла работать в ЦУМ 3 октября 1966 года, через два года после открытия магазина. В свои 17 лет минчанка даже не предполагала, что проработает здесь до пенсии.

— Кто-то мне сказал, что в ЦУМ набирают продавцов. Я туда идти очень не хотела: у меня, как у многих тогда, было сильное предубеждение к торговле — к ней относились как к спекуляции. Но надо было работать, — рассказывает Лариса Павловна.


Лариса Бобровская, проработала в минском ЦУМе 43 года. Сначала была продавцом, а потом работала в отделах организации торговли, цен

— Помню, начальник отдела кадров почитала мою характеристику, попросила встать и пройтись, а потом сказала: «Принимаю вас!».

Здание нового универмага, с его обилием стекла, казалось тогда горожанам очень современным. В 1965-м здесь работали 650 человек, из них больше 300 — продавцами, торговые залы были огромными — это был самый крупный в стране магазин.

Надежда Морозова пришла работать в ЦУМ чуть позже, в 1973-м. У нее история другая: очень хотела сюда попасть.


Надежда Морозова, проработала в ЦУМе 37 лет. Сначала была продавцом, потом учила новичков в школе-магазине при ЦУМе, потом перешла на административные должности

— Я влюбилась в новый магазин в 9 классе, — говорит Надежда Ивановна. — Прямо в центральной витрине девушки демонстрировали одежду. Были модные дефиле и на лестнице внутри магазина. Это меня завораживало. Пыталась устроиться сюда сразу после школы, в 1971-м, но взяли только на четвертый раз, в 1973-м, представляете? Я тогда уже училась в Институте народного хозяйства.

Манекенщицами, которые показывали новые коллекции одежды, в ЦУМе были сами продавцы. Посмотреть, как это было, а еще как проходило открытие универмага, можно на архивном видео.


Открыть/cкачать видео (19.67 МБ)

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 26, 1964 год.

Киноочерк «С 11 до 20», 1966 год.

Видео предоставлено: БГАКФФД

Лариса Бобровская хорошо помнит, что купила со своей первой зарплаты ученицы продавца.

— Ученица получала 18 рублей. Для сравнения: оклад младшего продавца тогда был 62 рубля. Кроме того, были надбавки за товарооборот и за то, что ЦУМ был предприятием неразрядным: там зарплата, как и в ГУМе, была на 25% выше, чем в других торговых предприятиях. Я работала в секции игрушек: с первой зарплаты купила сестре желтого немецкого медведя, а еще много конфет — в «Столичном».


Лариса Бобровская в первые годы своей работы в ЦУМе, конец 1960-х

Лариса Бобровская осталась в торговле, потому что понравился коллектив. Вспоминает душевную заведующую — Сару Раппопорт.

— А когда в торговый зал выходил первый директор магазина Иван Иванович Коленников, ему все работники хотели сделать что-нибудь хорошее — так уважали. Отличный был человек, ветеран войны. А 1967-м году он организовал подарок для сотрудниц ЦУМа на 8-е Марта: на самолете из Грузии привез нам в подарок веточки мимозы. Ему помогал грузин Григорий, который работал в отделе культтоваров, — рассказывает Лариса Павловна.


Первый директор ЦУМа Иван Коленников проработал в магазине всего несколько лет

Женщины вспоминают, как осваивали профессию продавцов. Работать, считают, было сложнее, чем сейчас: кассовые аппараты были примитивными, сдачу вычисляли на счетах.

— Были и строгие уроки. Помню, когда я пришла в ученицы, старший продавец мне поручила красиво выложить товар, — вспоминает Лариса Бобровская. — Мне казалось, что я так стараюсь, так уже хорошо все сделала. А она подходит и говорит: «Тебе это нравится?». Взяла рукой все смахнула, сказала: «Смотри как надо». И все сделала как положено.

— При ЦУМе была собственная школа-магазин, где обучали будущих работников, — добавляет Надежда Морозова. — Это очень полезно. Я до сих пор уверена, что каждая фирма должна готовить специалистов под себя. Была в 1992 году в Германии, в Гамбурге — там торговые предприятия так и делали.

Советский дефицит

Собеседницы вспоминают, как в разные годы советским покупателям не хватало товаров. Была напряженка даже в отделе игрушек.

— Например, были в дефиците немецкие детские коляски. Они в шестидесятых и стоили немало — 49 рублей, но видели бы вы, как молодые папы молили о таких колясках! — вспоминает Лариса Бобровская. — Да и вообще коляску семья не могла купить до того, как родится ребенок. Был дефицит на трикотажные кофточки кислотных цветов — продавали прямо из тамбура, чтобы люди не разнесли магазин. Не хватало на полках многого. Сейчас покупатели, бывает, бегут за редкими товарами, а тогда бежали, порой чтобы просто купить туфли.


Работницы ЦУМа в конце 1960-х. Фото: из архива Ларисы Бобровской

Отдых в перерыве на заднем дворе ЦУМа. Фото: из архива Ларисы Бобровской

Фото: из архива Ларисы Бобровской

Женщины сходятся во мнении, что советский дефицит и очереди были унижением.

— Мне очень запомнилось, какая очередь стояла за хрусталем, — добавляет Надежда Морозова. — Была такая большая посудина, в виде ладьи. И одна покупательница в толпе кричит: «Я все отдам, только дайте мне эту хрустальную ладью!».

— К манере советских продавцов общаться с покупателями сейчас относятся скептически — мол, никакой вежливости. Так и было?

— Нас, конечно, учили говорить: «Здравствуйте», «Спасибо за покупку». Но надо понимать: в магазине стоит очередь, толпа! В такой ситуации это было совершенно некстати.

Откладывать товар для себя, говорят экс-продавщицы ЦУМа, им не разрешали. Хочешь — иди в нерабочее время в очередь.

Самый страшный дефицит, вспоминают, был в конце 1980-х. В ноябре 1988 года ЦУМ даже пришлось закрыть и написать «сандень» — просто потому что полки были пустые.

— Я работала председателем профкома универмага и попала в круиз: Голландия, Дания, Франция, Португалия, Испания, Италия, — рассказывает Надежда Морозова. — Мне нужны были колготки в поездку. И, представьте, их нигде не было. Звонила в разные магазины и пыталась достать себе колготки! А в той поездке у меня что-то перевернулось в голове. Я ж вступала в партию, в комсомол, нам говорили, что капитализм — это черт-те что. А во время нашего круиза вся Европа сияла в огне, в магазинах — изобилие. Вернулась домой, а муж мой и двое детей стоят в штаниках затрапезных. Собрать праздничный стол к Новому году тоже проблема. Я тогда заболела, слегла, потому что как-то разочаровалась в своей стране.

Реконструкция (и не только)

В начале 1990-х универмаг решили реконструировать: обследование показало плохое состояние строительных конструкций. Здание расширили, надстроили еще два этажа. Работы, правда, шли целых семь лет: время сложное, денег не было на быстрый ремонт.


— Директор решил, что увольнять людей не будет, магазин закрывать — тоже, — вспоминает Надежда Морозова. — Поэтому пока в одной половине универмага шло строительство, в другой мы работали. Ставили прилавки и на улице — в темноте их подсвечивали фарами грузовые машины.

Для экономии материалы старались использовать второй раз.

— Гранитный бордюр у ЦУМа разобрали — на четвертом этаже в служебных помещениях и сейчас все полы выложены той самой плиткой, — рассказывает Надежда Ивановна.

О магазине, в котором проработали четыре десятка лет, минчанки могут говорить долго.

Улыбаясь, вспоминают, как в День торговли всем магазином арендовали электричку, на которой ехали на отдых — к Минскому морю. Вспоминают знаменитостей, которые, бывало, заходили в ЦУМ. Актер Олег Янковский здесь покупал игрушечную машинку на батарейках, актер Александр Ширвиндт — игрушки для внуков. Заходил Вячеслав Тихонов из легендарных «17 мгновений весны» и даже Петр Машеров.

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Теги: Минск
 
 
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ЦУМу 5 ноября исполнилось 55 лет. TUT.BY поговорил с бывшими продавцами легендарного минского универмага - про дефицит, реконструкцию в девяностых и грузинские мимозы.
 
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