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«Мне говорили, что я предал свою веру». Истории тех, кто сменил религию
09.11.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что некоторых из нас в детстве крестят, воспитывают в определенных традициях и верованиях, религия всегда остается тем, что человек может выбрать для себя сам. Мы пригласили в студию людей, которые сменили религию. Они рассказали о переходе в новую веру, о том, что стало причиной такого поступка и реакции их близких и знакомых.
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«Многие считают, что вайшнавская традиция - это секта, там обязательно квартиру кто-то отпишет».
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