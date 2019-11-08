«Мне говорили, что я предал свою веру». Истории тех, кто сменил религию

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что некоторых из нас в детстве крестят, воспитывают в определенных традициях и верованиях, религия всегда остается тем, что человек может выбрать для себя сам. Мы пригласили в студию людей, которые сменили религию. Они рассказали о переходе в новую веру, о том, что стало причиной такого поступка и реакции их близких и знакомых.