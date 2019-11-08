Белорусских женщин приглашают ответить на вопросы о здоровье онлайн

Источник материала: Газета Авангард





Социологическое исследование, касающееся информированности женщин по вопросам здоровья, стартовало в Беларуси при информационной поддержке ПРООН, сообщили БЕЛТА организаторы.

Анонимный онлайн-опрос могут пройти женщины в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в крупных городах и небольших населенных пунктах страны.

Каждый респондент получит квалифицированный ответ на любой интересующий его вопрос о здоровье. Ответ, подготовленный профильным специалистом, вышлют на адрес электронной почты, который оставит участник исследования.

По данным Белстата, 78% белорусов одной из главных жизненных ценностей называют здоровье. При этом медики констатируют, что реальная забота о своем здоровье для большинства белорусских женщин не в числе приоритетов. Это касается и здорового образа жизни, и рекомендуемых Минздравом регулярных профилактических осмотров у маммолога, гинеколога и других специалистов.

Исследование «Актуальные вопросы женского здоровья» поможет напомнить женщинам о необходимости заботиться о себе. Оно касается таких направлений, как гинекология, эндокринология, кардиология, онкология, эстетическая медицина, психотерапия. Главная цель опроса — выявить, о каких именно аспектах, касающихся здоровья, респонденты менее информированы. Сведения, полученные по итогам исследования, помогут медикам улучшить ситуацию в этом плане.

Опрос проводится онлайн по 25 ноября.-0-

БЕЛТА