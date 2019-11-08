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Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Могилева
09.11.2019 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром». Победителем стал учитель, марафонец и путешественник
Дороги
Жалобы на «убитые» дороги, особенно во дворах многоэтажек, были едва ли не в каждом письме. Как и возмущения некачественным и недолговечным ремонтом. Решение могилевчане предлагают простое: взять опыт строительства и ремонта дорог у Германии и не изобретать велосипед.
Транспорт
Схемой движения транспорта по Могилеву горожане тоже недовольны. Тут много претензий: сеть общественного транспорта едва покрывает окраины, а в центре города маршруты накладываются один на другой; большие интервалы на маршрутах; вместимость транспорта не соответствует его загруженности.
Как вы помните, победитель конкурса тоже написал о
Другой конкурсант, Александр Лазарев, и вовсе прислал практически доклад о проблемах могилевского общественного транспорта и вариантах их решения. Возможно, он будет интересен чиновникам от транспорта — можем поделиться, если Александр будет не против.
Зеленые зоны и экология
Нужно больше парков и деревьев в городе — примерно так можно кратко выразить третий по популярности запрос могилевчан. Горожане говорят о том, что вокруг стало слишком много плитки и бетона, а зелени — слишком мало. С ними, кстати, и
Могилевчане предлагают обустроить полноценные парки около Гребеневского водохранилища, которое в народе называют Святым озером, а также сделать парк на месте лесопосадки в микрорайоне Казимировка. Да и вообще городу нужно больше зелени — как био-экран от выбросов химических производств и способ улучшения экологии. К тому же цветы, кусты и деревья в городе — это всегда красиво.
Гулять по городу
Да-да, такой совет чиновникам — и особенно главе горисполкома — могилевчане давали чаще всего. Причем авторы работ на конкурс считают, что обойти пешком нужно каждый микрорайон. Тогда, мол, чиновники поймут, какие проблемы нужно решать в первую очередь и где они стоят наиболее остро.
Бонус
Одно письмо на конкурс нас особенно повеселило. Дело в том, что Юрий предложил… легализовать в Могилеве многоженство! А еще организовать мэрский гарем на 40 наложниц и заменить памятник Ленину.
Многоженство, по мнению Юрия, должно повысить рождаемость. А мэр со своим гаремом будет подавать пример остальным. Ленин же, памятник которого стоит на площади перед зданием облисполкома, никакого отношения к Могилеву не имеет. А вот Борис Моисеев — да. Поэтому Юрий предложил заменить статую Ленина на памятник артиста.
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