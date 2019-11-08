Для вас, чиновники. Рассказываем о лучших идеях горожан по улучшению Могилева

Источник материала: Tut.by

4 ноября TUT.BY подвел итоги конкурса «Если б я был мэром». Победителем стал учитель, марафонец и путешественник Юрий Колосовский . А мы проанализировали, о каких проблемах чаще всего писали нам горожане, и составили небольшой топ. Кстати, чиновники, вдруг вы обратите на них внимание и как-то отреагируете на запрос могилевчан? А еще будет бонус!



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Дороги

Жалобы на «убитые» дороги, особенно во дворах многоэтажек, были едва ли не в каждом письме. Как и возмущения некачественным и недолговечным ремонтом. Решение могилевчане предлагают простое: взять опыт строительства и ремонта дорог у Германии и не изобретать велосипед.

Транспорт

Схемой движения транспорта по Могилеву горожане тоже недовольны. Тут много претензий: сеть общественного транспорта едва покрывает окраины, а в центре города маршруты накладываются один на другой; большие интервалы на маршрутах; вместимость транспорта не соответствует его загруженности.

Как вы помните, победитель конкурса тоже написал о проблеме общественного транспорта , а именно — об ошибках в оформлении названий остановочных пунктов.

Другой конкурсант, Александр Лазарев, и вовсе прислал практически доклад о проблемах могилевского общественного транспорта и вариантах их решения. Возможно, он будет интересен чиновникам от транспорта — можем поделиться, если Александр будет не против.

Зеленые зоны и экология

Нужно больше парков и деревьев в городе — примерно так можно кратко выразить третий по популярности запрос могилевчан. Горожане говорят о том, что вокруг стало слишком много плитки и бетона, а зелени — слишком мало. С ними, кстати, и туристы согласны .

Могилевчане предлагают обустроить полноценные парки около Гребеневского водохранилища, которое в народе называют Святым озером, а также сделать парк на месте лесопосадки в микрорайоне Казимировка. Да и вообще городу нужно больше зелени — как био-экран от выбросов химических производств и способ улучшения экологии. К тому же цветы, кусты и деревья в городе — это всегда красиво.

Гулять по городу

Да-да, такой совет чиновникам — и особенно главе горисполкома — могилевчане давали чаще всего. Причем авторы работ на конкурс считают, что обойти пешком нужно каждый микрорайон. Тогда, мол, чиновники поймут, какие проблемы нужно решать в первую очередь и где они стоят наиболее остро.

Бонус

Одно письмо на конкурс нас особенно повеселило. Дело в том, что Юрий предложил… легализовать в Могилеве многоженство! А еще организовать мэрский гарем на 40 наложниц и заменить памятник Ленину.

Многоженство, по мнению Юрия, должно повысить рождаемость. А мэр со своим гаремом будет подавать пример остальным. Ленин же, памятник которого стоит на площади перед зданием облисполкома, никакого отношения к Могилеву не имеет. А вот Борис Моисеев — да. Поэтому Юрий предложил заменить статую Ленина на памятник артиста.