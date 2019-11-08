Люди на болоте. О жителях деревни Кудричи Пинского района рассказали на главном телеканале Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Уникальные люди, которые живут на последних болотах Европы, стали героями новой серии специального репортажа АТН. Корреспонденты вдохновились редкими ландшафтами и традициями, которые хранит местное население.

Болота, на первый взгляд, что в них хорошего? А между тем они одна из главных природных ценностей Беларуси. В них сосредоточено около 7 миллиардов кубометров пресной воды. А гектар таких земель выделяет больше кислорода, чем гектар леса. С начала 60-х годов прошлого века болота осушали, теперь снова восстанавливают. Оценили их значимость.

Меняется и уклад людей, которые живут на таких ландшафтах. Сегодня они хранители традиций и носители истории. Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей «Люди на болоте» о жителях деревень Кудричи Пинского района и Ольманы Столинского района.

В честь Года малой родины Издательский дом «Беларусь сегодня» создал мультимедийный интернет-проект «НеОБЫЧАЙные деревни», где рассказывает о самых интересных обычаях белорусских деревень. В этот спецпроект попала и деревня Кудричи Пинского района.

Собственный корреспондент «СБ» Валентина Козлович отправилась в полесскую Венецию, затерянную меж трех рек — Ясельдой, Припятью и Пиной, чтобы оценить ее шансы стать скансеном.

Продолжение читайте на сайте veski.sb.by/kudrichi

Фото Павла Куницкого

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