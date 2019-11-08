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Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ

09.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ
Полесские красоты, туризм и альтернативная энергетика. О жизни региона, развитии экономики и сельского хозяйства, традициях и культуре, и даже об особенностях характера пинских полешуков председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич побеседовал с корреспондентом телеканала ОНТ Ольгой Сулимовой.

Подробности смотрите в видеоролике:

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Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ

 
 
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> Полесские красоты, туризм и альтернативная энергетика. О жизни региона, развитии экономики и сельского хозяйства, традициях и культуре, и даже об особенностях...
 
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