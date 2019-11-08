|
Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ
09.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Подробности смотрите в видеоролике:
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Полесские красоты, туризм и альтернативная энергетика. О жизни региона, развитии экономики и сельского хозяйства, традициях и культуре, и даже об особенностях...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)