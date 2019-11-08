Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич дал интервью корреспонденту телеканала ОНТ

Источник материала: Полесская правда



Полесские красоты, туризм и альтернативная энергетика. О жизни региона, развитии экономики и сельского хозяйства, традициях и культуре, и даже об особенностях характера пинских полешуков председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич побеседовал с корреспондентом телеканала ОНТ Ольгой Сулимовой.

Подробности смотрите в видеоролике:

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий