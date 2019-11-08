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Суд в Гродно вынес приговор хулигану, требовавшему два миллиона долларов и самолет

09.11.2019 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Гродно вынес приговор мужчине, который апрельским вечером позвонил в милицию и потребовал два миллиона долларов и самолет. Как оказалось, в тот вечер он был пьян. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 15 апреля 2019 года в милицию позвонил нетрезвый мужчина. Он потребовал миллион долларов и самолет, а когда оператор стал уточнять информацию, запросил уже два миллиона долларов и самолет, сказав, что хочет себя взорвать. Когда у него спросили имя и место проживания, звонивший назвал себя Васей Васечкиным и указал несуществующий адрес.

Звонившего быстро задержали — им оказался 41-летний житель Гродно.

В отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности). Также оказалось, что ранее мужчина был трижды судим по ч.1,2 ст.317−1 УК (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения).

— Предъявленное мне обвинение в том, что сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, я признаю полностью и чистосердечно раскаиваюсь. До настоящего времени конкретные причины и обстоятельства не вспомнил, но, прослушав запись с абонентского номера, с уверенностью могу сказать, что звонил я. Именно я сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, сказал, что хочу себя взорвать. Помню, что с приятелем выпили бутылку водки и 2 литра пива. Дальнейшее не помню, только с того момента, когда приехали сотрудники милиции. На самом деле деньги и самолет мне были не нужны, осуществлять угрозу не собирался, никаких средств и возможностей у меня не было, как и каких-либо взрывных устройств, — сказал в свое оправдание обвиняемый.

Несмотря на провалы в памяти, согласно заключению экспертов, мужчина в период инкриминируемого деяния мог в полной мере осознавать значение своих действий. По состоянию психического здоровья в принудительных мерах безопасности и лечения не нуждается. Он признан вменяемым.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») сроком на 2 года со штрафом в сумме 511,85 рубля в качестве основных наказаний, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 2 месяца 3 дня со штрафом 1 971,49 рубля — в качестве дополнительных.

 
Теги: Гродно
 
 
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- На самом деле деньги и самолет мне были не нужны, осуществлять угрозу не собирался, никаких средств и возможностей у меня не было, как и каких-либо взрывных...
 
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