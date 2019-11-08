Онкоцентр в Боровлянах решает проблему очередей: будут оперировать в две смены

Источник материала: Tut.by

Посещая РНПЦ онкологии в Боровлянах в конце октября, Александр Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций. Телеканал ОНТ рассказал, как онкоцентр решает проблему очередей.





— Чтобы очереди не было на операции, делаем двухсменную работу операционных. Мы сейчас рассматриваем, чтобы субботу сделать рабочим днем, — сообщил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко.

Также в онкоценте уже несколько недель тестируют колл-центр, который заработает на полную мощность уже в понедельник, 11 ноября.

— Все стремятся приехать, проконсультироваться, получить все данные. Едут со всей республики, мы им отказать не можем, создается живая очередь. Больше людей утром, поэтому колл-центр будет нацелен на то, чтобы разгрузить эту очередь, чтобы она была планомерной — с 8 утра до 8 вечера, — рассказала заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Ирина Даниленко.

В колл-центре работают уже 10 человек. Специалисты записывают на прием к врачам, на исследования, в том числе платные. По телефону расскажут, где и какие анализы стоит сдать предварительно, следует ли взять направление. Объяснят даже, что положено бесплатно, а за что придется заплатить, если пациент, к примеру, без объективных причин откажется от услуг медицинских клиник в своем регионе.

Напомним, 30 октября посещая РНПЦ онкологии в Боровлянах, Александр Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций.

— Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди и прозрачности в очереди нет? — спросил Лукашенко. — В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной.

По словам президента, накануне его посещения в РНПЦ побывали сотрудники Комитета госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они, как рассказал Лукашенко, вскрыли проблемы.

— Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться, — рассказал президент о результатах проверки.