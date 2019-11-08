ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Онкоцентр в Боровлянах решает проблему очередей: будут оперировать в две смены

09.11.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Посещая РНПЦ онкологии в Боровлянах в конце октября, Александр Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций. Телеканал ОНТ рассказал, как онкоцентр решает проблему очередей.


— Чтобы очереди не было на операции, делаем двухсменную работу операционных. Мы сейчас рассматриваем, чтобы субботу сделать рабочим днем, — сообщил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко.

Также в онкоценте уже несколько недель тестируют колл-центр, который заработает на полную мощность уже в понедельник, 11 ноября.

— Все стремятся приехать, проконсультироваться, получить все данные. Едут со всей республики, мы им отказать не можем, создается живая очередь. Больше людей утром, поэтому колл-центр будет нацелен на то, чтобы разгрузить эту очередь, чтобы она была планомерной — с 8 утра до 8 вечера, — рассказала заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Ирина Даниленко.

В колл-центре работают уже 10 человек. Специалисты записывают на прием к врачам, на исследования, в том числе платные. По телефону расскажут, где и какие анализы стоит сдать предварительно, следует ли взять направление. Объяснят даже, что положено бесплатно, а за что придется заплатить, если пациент, к примеру, без объективных причин откажется от услуг медицинских клиник в своем регионе.

Напомним, 30 октября посещая РНПЦ онкологии в Боровлянах, Александр Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций.

— Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди и прозрачности в очереди нет? — спросил Лукашенко. — В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной.

По словам президента, накануне его посещения в РНПЦ побывали сотрудники Комитета госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они, как рассказал Лукашенко, вскрыли проблемы.

— Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться, — рассказал президент о результатах проверки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Чтобы очереди не было на операции, делаем двухсменную работу операционных. Мы сейчас рассматриваем, чтобы субботу сделать рабочим днем, - сообщил директор РНПЦ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд в Гродно вынес приговор хулигану, требовавшему два миллиона долларов и самолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика