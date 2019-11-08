В Польше рассказали, сколько белорусских врачей работает в стране

Источник материала: Tut.by

В Польше первенство среди врачей-иностранцев занимают украинцы. На втором месте идут белорусы. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Польши Юзефа Щурек-Желязко в ответе на запрос депутата Сейма Павла Пудловского.



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Замминстра здравоохранения Польши сообщила, что в стране наблюдается нехватка персонала, именно поэтому ведомство работает над упрощением правил приема иностранных медиков на работу в Польше.

По данным Щурек-Желязко, в Польше первенство среди иностранцев с правом заниматься медицинской или стоматологической деятельностью занимают украинцы — 470 специалистов. Белорусские врачи на втором месте — 231 человек. Затем идет Германия (137 врачей), Россия (62 специалистов), Литва (57), Сирия (47 человек), США (43 врача), Швеция (42 специалиста) и Чехия (39 человек).

Она также отметила, что по состоянию на 31 октября 2019 года право заниматься медицинской или стоматологической деятельностью было выдано 16431 иностранцу (в это число входят не только врачи, но и средний и младший персонал — прим. TUT.BY).

В Польше хотят упростить правила приема на работу для врачей-иностранцев

Напомним, Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза. Планируется, что врачам не нужно будет проходить нострификацию (подтверждение) диплома.

Предполагается, что разрешение на работу врачом будет выдаваться в конкретной польской больнице после прохождения экзамена, который дает им право на профессиональную деятельность в Польше. Специалист также должен будет пройти практическое обучение продолжительностью не более 12 месяцев. Программу и количество часов будет определять региональный орган самоуправления врачей — Окружная медицинская палата. Цель практических занятий — подготовка специалистов для работы в польской системе здравоохранения.

Для реализации инициативы нужно внести поправки в Закон о профессиях врача и стоматолога. Проект изменений уже поступил в сейм Польши. Пока не известно, когда его рассмотрят депутаты. В проекте говорится о приеме на работу иностранного врача без нострификации диплома на максимальный срок до пяти лет и в соответствующий орган здравоохранения. Окончательное решение о трудоустройстве также будет принимать Окружная медицинская палата.

В Польше сейчас не хватает врачей и медсестер. Зарплаты польских врачей составляют порядка 3−4 тысяч евро. В Беларуси средняя зарплата в здравоохранении в сентябре составила 935,7 рубля. Врачи в среднем зарабатывали 1 506,8 рубля, а средний медперсонал — 937,7 рубля (суммы до уплаты налогов). После вычета — 1296 рублей и 806 рублей соответственно.

Лукашенко не особо озадачен миграцией врачей

30 октября во время посещения РНПЦ окнологии в Боровлянах, Александр Лукашенко прокомментировал инициативы польской стороны.

— Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. — Прим.) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей, — сказал Александр Лукашенко.

В то же время, он подчеркнул, что в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

— Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми, — убежден Лукашенко.

В то же время президент отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны.

— Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям, — заявил он.

Он также с сарказмом высказался о Польше, котрую часто ставят в пример Беларуси, и не только оппозиционеры.

— Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой «диктатурой»? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские, — констатировал президент.