«Прогулки по незнакомому Витебску». Какая площадь помнит страшный взрыв и находку-сенсацию?

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Одно из знаковых мест в Витебске — площадь Свободы. Сегодня на этом небольшом участке в центре города — стоянка и Художественный музей. А когда-то тут возвышался величественный храм, рядом находился корпус коллегиума, напротив него — дома губернатора и вице-губернатора. История площади Свободы насчитывает более десяти веков! На очередной «Прогулке по незнакомому Витебску» вспомним основные события, происходившие здесь в разное время.



Вид на площадь Свободы. 2007 год. Фото: «Витебская энциклопедия»

Современная площадь Свободы расположена на территории витебского Нижнего замка, который застраивался с Х века. Здесь размещались рынок и православная церковь Святой Параскевы Пятницы.

Иезуитский костел с коллегиумом: здесь изучали риторику и находилась усыпальница князей Огинских

К середине XVII века церковь перестала существовать. Участок земли отдали иезуитам. К 1650 году они построили здесь деревянные коллегиум (среднее учебное заведение) и костел Святого Иосифа.

Во время русско-польской войны 1654−1667 годов, когда Витебск захватили русские войска, иезуитские коллегиум и костел превратили в православный Алексеевский монастырь. Его изображение есть на «Чертеже» Витебска 1664 года. На нем запечатлены и другие строения на современной площади Свободы: богадельня, «двор Шапкина», одна из оборонительных башен Нижнего замка - «Волконский круглик», улица, ведущая к мосту через Витьбу.



Фрагмент «Чертежа» Витебска 1664 года

После возвращения города Речи Посполитой костел и коллегиум вновь перешли иезуитам.

С 1671 года при коллегиуме действовал школьный театр, а с 1676-го — музыкальная бурса (школа-интернат, где жили и обучались дети из небогатых семей), с 1697-го — первая в городе аптека, открытая на средства витебского ловчего Шапки.

В начале XIX века в коллегиуме было 6 классов: «инфима», «грамматика», «синтаксис», «поэзия», «риторика», «философия». Обучение во всех вели на латинском и польском языках по учебникам, изданным полоцкими иезуитами. Возраст учащихся — от 10 до 20 лет. Ученики около 10 часов в день должны были посвящать учебе. Заканчивали обучение далеко не все — иногда в одном классе «сидели» и 6 лет!

Воспитанники коллегиума не только тут обучались, но и жили. Для них установили определенные правила. Например, им не разрешалось иметь деньги, писать письма домой без ведома преподавателей, читать книги без учительского разрешения, самовольно отлучаться в город.

Позже на месте деревянных возвели каменные костел Святого Иосифа (1716−1731 годы) и коллегиум (к 1755 году). Меценатом строительства выступил витебский каштелян Марциан Михал Огинский.

При костеле устроили родовую усыпальницу Огинских — здесь были похоронены сам Марциан Михал, две его жены, сын и другие родственники (захоронения не сохранились).



Вид на иезуитский коллегиум от Ратушной площади. Фрагмент акварели Иосифа Пешки начала XVIII века

Каменное здание коллегиума имело два этажа. В нем, кроме жилых комнат, размещались трапезная, столовая, больница, квартира инспектора, теплая церковь. В западном крыле устроили трехъярусную башню: в ней находились колокола и часы. С восточной стороны к зданию примыкали сад и хозпостройки.

Здания, из-за которых разрушали Замковую гору

В 1770-х годах вместо улицы, ведущей к мосту, перед коллегиумом разбили большую площадь — для этого срезали часть Замковой горы. А на противоположной стороне возвели торговые лавки. Позднее на их месте уже стоял дом коменданта (еще через время — дом губернатора).

Неподалеку построили здание для полиции, воеводского и почтового дворов. Затем эту постройку занимал вице-губернатор.



Фасад и план дома вице-губернатора в Витебске. Из книги Владимира Чантурия «История архитектуры Белоруссии»

В 1853—1854 годах в двухэтажном доме на площади жил русский писатель Иван Лажечников, занимавший должность вице-губернатора. Он отзывался о Витебске как о «дрянном по зданиям городишке», отмечал, что вместо дворов здесь помойные ямы, дома с разбитыми стеклами, «на главной улице есть домишки, которые так ветхи, что два наши ярославские мужичка свалят разом». Писатель признавался, что ему приходилось «почти каждый день переделывать отступления от закона»: в делопроизводстве царил полный беспорядок.



Иван Лажечников. Портрет кисти Алексея Тыранова, 1834 год

Дом вице-губернатора не сохранился. После создания в Витебске пожарной команды (1853 год) его приспособили под пожарное депо. Оно находилось там почти сто лет. Здание снесли в середине 1960-х. Сейчас на этом месте — клумба и магазин «Лазурит».



Бывшее пожарное депо на углу улицы Замковой и площади Свободы. 1957 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

А на месте дома коменданта в 1883 году построили здание окружного суда. Для этого вновь скопали часть Замковой горы.



Площадь Свободы. Слева — фрагмент дома коменданта. 1863−1873 годы. Фото Я. Пашковского из фондов Витебского областного краеведческого музея



Окружной суд, возведенный на месте дома коменданта. Открытка начала ХХ века. Источник: «Таямніцы Віцебска»

Суд заработал в декабре 1883 года. Он состоял из двух отделений — по уголовным и гражданским делам. Здесь рассматривались, например, дела по обвинению крестьян в поджоге помещичьих имений, о взяточничестве, кражах, неуважении к религиозным обрядам, незаконном сожительстве, об уклонении от воинской повинности и т.д.

Первым председателем окружного суда был Михаил Кизилов. С 1898 по 1904 годы эту должность занимал Иван Соллертинский — отец известного музыковеда, театрального и музыкального критика Ивана Соллертинского.



Иван Соллертинский-старший. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Крупнейший храм дореволюционного Витебска

В 1820 году вышел указ Александра I о запрещении деятельности иезуитов в России. Коллегиум закрыли, а в 1822 году передали базилианам.

В 1839-м, после воссоединения униатов с православными, здания перешли в православное ведомство. В жилом корпусе расположились архиерейский дом и консистория (канцелярия и епархиальный суд). Костел иезуитов в 1843 году освятили как Николаевский собор.



Николаевский собор до капитального ремонта. 1865 год.

В 1872 году барочный храм подвергся капремонту: широкие окна заменили маленькими, верхний ярус башен сняли, фасады переделали, часовую башню разобрали. И, как отмечал витебский краевед Петр Красавицкий, «получилась дисгармония и смешение стилей».



Николаевский собор после перестройки. 1890 год. Источник: «Витебская энциклопедия»

В соборе проходили не только ежедневные богослужения, но и службы на знаменательные даты — например, в день пуска первого трамвая 18 июня 1898 года, в честь коронации Николая II в мае 1896 года. В 1915 году во время визита в Витебск император посетил Николаевский собор.

Площадь, на которой находился храм, назвали Соборной.



Соборная площадь. Открытка начала ХХ века. Источник: «Таямніцы Віцебска»

С 1895 года при соборе находилось церковно-археологическое древлехранилище (музей). Здесь хранились иконы, документы, фотографии, предметы старины со всей Полоцкой епархии. Сейчас часть этой коллекции — в фондах областного краеведческого музея.



Грамота Станислава Августа Понятовского базилианам Литовской провинции на перенос типографии из Вильно в Витебск. 1768 год. Документ с автографом польского короля передал в церковно-археологическое древлехранилище историк Алексей Сапунов в 1895 году. Хранится в фондах Витебского областного краеведческого музея

К концу XIX века Соборная, или, как ее еще называли, Николаевская площадь стала одной из красивейших в Витебске. Ее облик дополняли здания в начале улицы Задунавской (позже — Задуновская, сейчас — проспект Фрунзе). Некоторое время эти дома относились к застройке площади и имели адрес: Соборная площадь.



Соборная площадь и дома в начале улицы Задуновской (ныне проспекта Фрунзе). 1910-е. Открытка из коллекции Виктора Борисенкова

Потери и находки площади Свободы в советское время

С конца 1918-го Соборная площадь стала площадью Свободы. В ноябре того же года здесь прошли первые масштабные торжества советской власти — они посвящались 1-й годовщине Октябрьской революции.



Демонстрация, посвященная 1-й годовщине Октябрьской революции, на площади Свободы. 1918 год. Кадр кинохроники

В декабре 1917-го окружной суд ликвидировали. Его здание в последующие 20 лет было известно как Дворец труда. Комнаты в нем занимали губернский совет профсоюзов, городские комитеты Международной организации помощи борцам революции и общества «Друзья детей», радиоузел, редакция газеты «Віцебскі пралетарый», Дом партийного актива и т.д.

Актовый зал использовали для собраний, лекций, диспутов. В 1918-м — начале 1920-х здесь выступали художники Марк Шагал, Казимир Малевич, Александр Ромм, Соломон Юдовин, литературовед Лев Пумпянский, философ Михаил Бахтин и многие другие.

В 1938 году здание занял областной комитет Коммунистической партии.



Демонстрация на площади Свободы 1 сентября 1935 года. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Николаевский собор после революции некоторое время действовал. Помещения бывшего коллегиума обрели новых хозяев: здесь располагался губернский ревтрибунал, позже — сельхозтехникум.



Площадь Свободы в 1940 году. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Все здания на площади Свободы пережили оккупацию, хоть и были повреждены. В здании окружного суда размещались фронтовой театр, госпиталь и казарма для военнослужащих вермахта, в бывшем коллегиуме немцы устроили общежитие.



Указатели на площади Свободы. 1941−1943 годы. Источник: «Таямніцы Віцебска»

С приходом немцев религиозная жизнь в городе возобновилась. Во дворе Николаевского собора находилось церковное управление, но храм не использовался по назначению. В конце оккупации в нем был склад оружия. В июле 1941-го в одной из башен сделали пролом, через который сбросили на землю бронзовый колокол. Вероятно, немецкие власти переплавили его для своих нужд.



Колокол, упавший с башни Николаевского собора. Июль 1941 года. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея



Николаевский собор и площадь в годы немецко-фашистской оккупации. Источник: «Таямніцы Віцебска»

После освобождения все здания на площади Свободы, кроме Николаевского собора, отремонтировали.

В бывшем иезуитском коллегиуме в конце 1944 года разместились горисполком, штаб МПВО, столовая и управление лагеря военнопленных, несколько комнат использовали под жилье. Через год здание вновь перешло сельхозтехникуму, а в 1966 году его снесли.



Здание бывшего иезуитского коллегиума в середине 1960-х. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Здание окружного суда восстановили одним из первых и вновь передали обкому партии. Кроме того, в послевоенные десятилетия здесь находился областной комитет комсомола.



Площадь Свободы. 1950-е. Фото: Константин Дурихин



Площадь Свободы. Доска почета напротив обкома партии. 1982 год. Фото: Сергей Гусаков

С 1992 года в здании бывшего окружного суда размещается Художественный музей. В его экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XXI веков.

В интерьерах сохранились арки, своды, ажурная кованая лестница, напольная плитка конца XIX — начала XX веков польского завода «Маривиль».



В залах Художественного музея. Источник: fotobel.by

Одной из наиболее крупных утрат послевоенного времени в городе стал Николаевский собор. В список памятников архитектуры Витебска в 1949 году этот храм не вошел. Здание некоторое время использовали под склад отдела соцобеспечения.



Николаевский собор. Конец 1940-х — начало 1950-х. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

3 апреля 1957 года облисполком разрешил «разборку коробки бывшего собора на площади Свободы». Власти поясняли, что во время войны здание «получило большие разрушения и состояние его таково, что не позволяет восстанавливать для каких-либо практических целей, а в соответствии с проектом планировки города подлежит сносу для расширения улицы и застройки».

Сотрудник Витебской епархии Александр Матвеев записал воспоминания о том, как взрывали Николаевский собор:

«Накануне, 12 апреля 1957 года, витебчане, проживающие в центре города, нарезали из старых газет полоски и оклеивали крест-накрест оконные стекла, чтобы те не треснули и не вылетели от взрывной волны. По указаниям специалистки ленинградского „Взрывтреста“, женщины в черном коротком пальто, рабочие всю ночь сверлили в стенах собора шурфы — скважины для закладки динамита. Наутро возле ратуши собралось много людей. Примерно в одиннадцать часов к мосту через реку Витьбу с улицы Толстого прибыли военные с группой гражданских лиц. Тонкие проводки соединяли шурфы с кабелем, который тянулся через площадь от храма к площадке перед мостом, где стояли люди в форме и без. В полдень молодой офицер крутанул ручку взрывного устройства, и в ту же секунду громадина храма подпрыгнула, словно от подземного толчка, и легко вознеслась над площадью, будто ее поднимала невидимая рука. Все это — в полной тишине, от чего было жутко. Но прошла секунда, раздался оглушительный грохот…

Собор превратился в огромную кучу все еще сцементированных обломков. Показалось, все кончено. Однако со стороны здания, противоположной входу в собор и обращенной на восток, еще возвышалось остроконечная часть. Заметив это, женщина в черном направилась к военным и по ее команде ручка „адской машины“ вновь пришла в движение. Послышался звонкий, как выстрел, хлопок, и часть церкви рухнула как подкошенная. Что и говорить, дело свое ленинградская специалистка знала. Ни одно здание вблизи собора не пострадало. А вот руины на площади стройбату и рабочим пришлось чуть ли не год дробить кирками и ломами, потом куда-то вывозить».



Взрыв Николаевского собора. 1957 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Через два года после уничтожения храма, 20 августа 1959 года, на площади Свободы при земляных работах рабочие нашли берестяную грамоту (письмо, процарапанное на березовой коре). Это была сенсационная находка — первый такой памятник письменности, обнаруженный в Беларуси.

Площадь Свободы. Траншея, в которой нашли берестяную грамоту. 1959 год. Фото Л. Алексеева из фондов Витебского областного краеведческого музея

Витебская берестяная грамота датируется рубежом XIII—XIV веков. На ней — текст (в переводе на современный русский язык): «От Степана к Нежилу. Если ты продал одежду, купи мне ячменя на 6 гривен. Если же чего-нибудь еще не продал, то пошли мне сами эти вещи. Если же продал, сделай милость, купи мне ячменя».

Предположительно, это письмо написал новгородский ремесленник или купец своему торговому представителю в Витебске. Грамота хранится в областном краеведческом музее.



Витебская берестяная грамота. Источник фото: ratusha-vit.by

Сегодня — как и во времена иезуитов, и в период Российской империи, и в советскую эпоху — на площади Свободы проходят праздники. Здесь, в месте пересечения центральных улиц, всегда было шумно и оживленно.

В 1898 году через площадь проложили трамвайные линии, в 1925-м здесь пустили автобусы, в 1980-м — троллейбусы. В 1930-х тут находилась стоянка такси, а в 1933-м установили первый в Витебске светофор.



Вид на площадь Свободы. 2013 год. Фото: Юрий Шепелев

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