Хочу связать свою жизнь с работой в ОВД. Где можно получить образование и какие есть нюансы при приеме на службу?

Источник материала: Газета Авангард

«Свою дальнейшую профессиональную жизнь хотел бы связать с работой в органах внутренних дел. Где можно получить образование и какие есть нюансы при приеме на службу?»

Михаил, житель райцентра

На вопрос отвечает исполняющий обязанности заместителя начальника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Шейман:

– На службу по контракту принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел. В отношении потенциального работника проводится специальная проверка. Так, совершившие ранее преступления, привлекавшиеся к административной ответственности по определенным статьям могут забыть о карьере правозащитника. Препятствием может стать и отказ от представления деклараций о доходах и имуществе или умышленное внесение в них неполных, недостоверных сведений, а также ряд других объективных причин. Сотрудников для службы в органах внутренних дел готовят три учреждения образования: Академия МВД Республики Беларусь, Могилевский институт МВД Республики Беларусь и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. На дневную форму получения высшего образования могут поступать граждане Республики Беларусь в возрасте 17 лет либо которым в год поступления исполняется от 17 до 25 лет, имеющие среднее, профессионально-техническое с общим средним или среднее специальное образование.

Чтобы стать курсантом одного из вышеперечисленных учреждений образования, абитуриенту нужно:

• в год поступления до 1 апреля подать в отдел внутренних дел по месту жительства заявление о поступлении для оформления личного дела;

• пройти специальную проверку;

• получить направление в ОВД и пройти военно-врачебную комиссию, а также профессионально-психологический отбор у психолога УВД Гомельского облисполкома;

• предоставить в подразделения кадров области или отдел кадров УВД копии паспорта, свидетельства о рождении, удостоверение призывника для юношей (и его копию), справку с места жительства о составе семьи, табель успеваемости за последние три четверти, характеристику-рекомендацию из учреждения образования, которое заканчивает абитуриент, 4 фотографии размером 3х4 и одну 9х12, а также письменное согласие на поступление одного из родителей (для абитуриентов в возрасте до 18 лет), в том числе на декларирование доходов и имущества за прошедший год.;

• пройти аттестационную комиссию в УВД облисполкома, где получить разрешение и рекомендацию на поступление;

• самостоятельно записаться на централизованное тестирование и пройти его по русскому (белорусскому), иностранному языку, обществоведению.

В случае зачисления абитуриента ждет полное государственное обеспечение во время всего периода обучения, бесплатное высшее юридическое образование, стипендия. После окончания присваивается звание лейтенант милиции, гарантировано трудоустройство на должности начальствующего состава органов внутренних дел.

За информацией по дополнительным вопросам можно обращаться по телефону 2-13-56.

Инна ВИШЕНКО