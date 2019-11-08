9 ноября: этот день в истории

Источник материала: Полымя





СОБЫТИЯ

1799 год — во Франции был совершен государственный переворот, ознаменовавший окончание Великой французской революции. Установление военной диктатуры Наполеона (в форме консульства, с 1814 года — империи).

1939 год — в ночь с 9 на 10 ноября в Германии и Австрии по приказу Гитлера одновременно начались массовые еврейские погромы (Хрустальная ночь).

1989 год — в ночь с 9 на 10 ноября руководство ГДР открыло границы с ФРГ и Западным Берлином. Начался демонтаж Берлинской стены, многие годы бывшей символом раздела Германии на два государства (возведена 13 августа 1961 года).

РОДИЛИСЬ

1789 год — Павлович Мартин Антоний, геолог, просветитель, кандидат философии (1808). Окончил Виленский университет. Работал учителем Виленской гимназии, затем в Витебске. В 1917 году переехал в Варшаву. Для воеводских гимназий составил 12 коллекций минералов. Одновременно был преподавателем минералогии в Варшавском лицее, профессором Александровского университета. Автор описания путешествия в Италию в журнале «Варшавский дневник», статей в периодической печати. В 1829 году издал журнал «Вестник физических, математических и статистических знаний». Умер в 1830 году.

1839 год — Корзан Тадеуш Сильвестр, историк, публицист, представитель варшавской исторической школы, действительный член Польской АН в Кракове (1903). В 1859 году окончил Московский университет. Работал учителем гимназии в Ковно, писал корреспонденции в «Колокол» А.Герцена. В 1861 году за участие в антиправительственных манифестациях арестован и выслан в Оренбург. С 1869 года жил и работал в Варшаве. Исследовал вопросы национальной и всеобщей истории, теории и методики исторического исследования, историографии, экономики Польши. Автор ряда научных работ. В воспоминаниях о гимназических годах «Мой доисторический дневник» много сведений из культурной жизни Минска, белорусских пословиц. Один из разделов этих мемуаров («Минск в середине XIX века») напечатал в «Минском календаре». Умер в 1918 году.

1929 год — Пахмутова Александра Николаевна, российский композитор. Народная артистка СССР (1984). Известна как композитор-песенник. Автор музыки к известным песням «Геологи», «Обнимая небо», «Нежность», «Мелодия», «Беловежская пуща». Автор балета «Озаренность», кантаты «Василий Теркин», увертюр, концертов для оркестра, музыки к драматическим спектаклям, кинофильмам, радиопостановкам. Лауреат Государственной премии СССР (1975, 1982).

1929 год — Юрий Степанович Чулюкин, российский кинорежиссер, сценарист. Народный артист РСФСР (1979). Поставил популярные кинокомедии «Неподдающиеся», «Девчата», фильмы «Королевская регата», «Король манежа» и другие. Лауреат премии Ленинского комсомола (1979). Умер в 1987 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Отмечается по инициативе ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и международных европейских организаций. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года одновременно в Германии и Австрии начались массовые еврейские погромы, организованные руководством нацистской партии (Хрустальная ночь).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Королевства Камбоджа — День независимости (1953). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 25 января 1995 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца Печерского, обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Этот день называли Зарок на Параскеву. Если в доме было несчастье или пришла беда, надо было выполнить зарок и сделать его в полном молчании, а следующим утром пойти к Параскеве в церковь помолиться и испросить себе милости Божьей и помощи святой мученицы. В этот день обещали выполнить какую-нибудь работу или заповедь. Женщины должны были за одну ночь выткать пелену для иконы Пресвятой Девы Марии.

ИМЕНИНЫ

православные: Александры, Елизаветы, Капитолины, Андрея, Марка, Нестора;

католические: Александра, Анатолия, Людвика, Тодора.

БЕЛТА.