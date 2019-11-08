Неделя: именно столько осталось до выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь

Источник материала: Единство

В центральном регионе 9 и 10 ноября пройдут акции "Избиратель, все в твоих руках".В старой части города, на ул. III Интернационала, несмотря на дождь, волонтеры отряда "Доброе сердце" Юрий Ш. и Надежда К., учащиеся 2 курса Борисовского государственного колледжа, вместе с руководителем объединения по интересам "Лидер" Лильяной Росолько провели такую акцию.

Молодые люди приглашали потенциальных избирателей прийти 17 ноября на участки для голосования и сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов, а также вручали листовки и календарики.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора