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Неделя: именно столько осталось до выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь

09.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В центральном регионе 9 и 10 ноября пройдут акции "Избиратель, все в твоих руках".В старой части города, на ул. III Интернационала, несмотря на дождь, волонтеры отряда "Доброе сердце" Юрий Ш. и Надежда К., учащиеся 2 курса Борисовского государственного колледжа, вместе с руководителем объединения по интересам "Лидер" Лильяной Росолько провели такую акцию.
Молодые люди приглашали потенциальных избирателей прийти 17 ноября на участки для голосования и сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов, а также вручали листовки и календарики.
Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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В центральном регионе 9 и 10 ноября пройдут акции "Избиратель, все в твоих руках".
 
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