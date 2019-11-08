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Обмануть время можно! Столетний юбилей сегодня отметил житель г.п. Радунь Альфонс Станиславович Юранец

09.11.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Обмануть время можно! Столетний юбилей сегодня отметил житель г.п. Радунь Альфонс Станиславович Юранец

 В семейном кругу Альфонс Станиславович Юранец встретил свой столетний юбилей. Дети, девять внуков, 22 правнука — вот это богатство! Сегодня благодаря родным его здоровье и состояние души не вызывают тревоги, хоть, конечно, годы берут свое. Но жаловаться на жизнь долгожитель не привык. Он молится и благодарит Господа за каждый прожитый день и время, проведенное с близкими людьми.


Обмануть время можно! Столетний юбилей сегодня отметил житель г.п. Радунь Альфонс Станиславович Юранец

 С вековым юбилеем в день рождения радунца поздравили представители местной власти, социальной службы и трудового коллектива филиала облпотребобщества. Искренние пожелания крепкого здоровья звучали  из уст каждого гостя. И все непременно хотели знать: в чем же секрет долголетия?


Обмануть время можно! Столетний юбилей сегодня отметил житель г.п. Радунь Альфонс Станиславович Юранец


Обмануть время можно! Столетний юбилей сегодня отметил житель г.п. Радунь Альфонс Станиславович Юранец

Подробнее читайте на страницах «ВГ».

 
 
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 В семейном кругу Альфонс Станиславович Юранец встретил свой столетний юбилей. Дети, девять внуков, 22 правнука — вот это богатство! Сегодня благодаря родным его...
 
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