Обмануть время можно! Столетний юбилей сегодня отметил житель г.п. Радунь Альфонс Станиславович Юранец

Источник материала: Вороновская газета





В семейном кругу Альфонс Станиславович Юранец встретил свой столетний юбилей. Дети, девять внуков, 22 правнука — вот это богатство! Сегодня благодаря родным его здоровье и состояние души не вызывают тревоги, хоть, конечно, годы берут свое. Но жаловаться на жизнь долгожитель не привык. Он молится и благодарит Господа за каждый прожитый день и время, проведенное с близкими людьми.







С вековым юбилеем в день рождения радунца поздравили представители местной власти, социальной службы и трудового коллектива филиала облпотребобщества. Искренние пожелания крепкого здоровья звучали из уст каждого гостя. И все непременно хотели знать: в чем же секрет долголетия?













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