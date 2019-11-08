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В Минске может появиться первое Dog-friendly такси

09.11.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Как за человеком, т.е. нами, остается последнее слово в создании комфортной среды для себя и тех, кого приручили. В Минске может появиться первое Dog-friendly такси. Сейчас инициатива собирает средства на одной из краундфандинговых платформ. К движению присоединились два крупных перевозчика. На первом этапе всем необходимым для перевозки собак оборудуют 40 машин. Постепенно их количество увеличат. О том, как будет работать служба, и как развивается городское Dog-friendly движение. 

Золотистый ретривер Мак сегодня проводит свой день в офисе. Быть рядом с хозяином — это всегда радость. В помощники своего питомца Игорь берет не часто, но когда есть возможность — использует ее с удовольствием. Коллеги  и все, кто заходит в кабинет, остаться равнодушными не в силах. Проблема возникает только с перевозкой собаки. Таксисты не всегда рады пушистым пассажирам.

В свои 8 лет Мак весит около 40 килограммов — в переноску его не посадишь. Разрешить проблемную ситуацию сотням владельцев собак поможет Dog-friendly такси. Инициатива сейчас на этапе сбора средств на реализацию. Планируется, что на первом этапе проекта несколько десятков машин оборудуют специальными наборами для перевозки питомцев. Они включат специальный гамак, защищающий обивку солона, и освежитель воздуха, который поможет справиться со специфическим запахом.

Dog-friendly движение развивается в Минске не первый год

Все началось, когда в парках и скверах появились таблички, напоминающие о том, что хозяева должны убирать за своими питомцами. Сегодня программы проекта включают уроки по правильному обращению с собакой в школах, бесплатные семинары с кинологом. Все чаще в столице открываются Дog-friendly заведения. Сегодня в Минске около полусотни кафе, в которые не просто пустят с собакой, но и предложат вашему питомцу свое место, еду и напитки.

В Минске может появиться первое Dog-friendly такси

Новое направление — Дog-friendly такси

На такую идею вдохновил европейский опыт. Там эта практика почти повсеместная. Опознать Дog-friendly такси поможет стикер «С собакой можно». 

tvr.by
 
Теги: Минск
 
 
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Как за человеком, т.е. нами, остается последнее слово в создании комфортной среды для себя и тех, кого приручили. В Минске может появиться первое Dog-friendly такси. Сейчас...
 
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