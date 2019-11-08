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Все медицинские вузы Беларуси могут перейти на электронное распределение
09.11.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пилотный проект по электронному распределению выпускников апробирован в нынешнем году в Белорусском государственном медицинском университете. Как сообщила корреспонденту
— Распределение выпускников — достаточно длительная процедура. Мы основываемся на тех заказах, которые поступают не только от учреждений здравоохранения, но и иных организаций, где есть медработники. В сентябре уточняются данные о потребности кадров в отрасли. А в январе-феврале начинается процедура предварительного распределения, — пояснила Ольга Маршалко.
— Ежегодно в распределении участвуют 800−850 выпускников нашего вуза, — отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Сикорский.
В БГМУ в нынешнем году запустили пилотный проект: на нескольких факультетах процедура предварительного распределения проходила с помощью электронной системы. Формируется банк данных вакансий. Студент входит в личный кабинет системы и выбирает то предложение работодателя, которое ему нравится. Если на одно вакантное место претендуют несколько человек, то в конкурсе победит тот, у кого более высокий средний балл успеваемости. Также преимуществом будет участие в научно-практической работе и прочее. Тому, кто конкурс на понравившееся место не выдержал, система сама предложит другие вакансии.
— Электронное распределение мы опробовали на двух факультетах. Эксперимент оказался успешным: всё открыто и честно, студенты рады. Вскоре планируем такую практику распространить во всем университете, — продолжил Анатолий Сикорский.
По словам Ольги Маршалко, в БГМУ уже сложилась тенденция: после предварительной процедуры распределения, как правило, около 80% выпускников удовлетворены теми местами, которые им предлагаются. Однако остаются и те, кто считает, что может претендовать на иные места.
— Окончательное распределение проходит в марте-апреле. На нем обязательно присутствует руководство Минздрава. И все вопросы закрываются. Выпускники фактически попадают на личный прием к министру, — говорит Маршалко.
К слову, параллельно в пилотном проекте участвовал и Гродненский государственный медицинский университет. Практику предварительного электронного распределения планируют в перспективе внедрить во всех белорусских вузах подобного профиля.
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Пилотный проект по электронному распределению выпускников апробирован в нынешнем году в Белорусском государственном медицинском университете.
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