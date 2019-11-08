Принц с Логойского тракта и Суперагент Айова. Как армейские кинологи растят собак-чемпионов

Источник материала: Tut.by

Больше 25 лет в Колодищах под Минском существует кинологический центр Вооруженных Сил, где готовят собак для белорусской армии — от рождения до выпуска в воинские части. Собаки служат не только в карауле и при патрулировании, они также подготовлены на поиск взрывчатых веществ. Если вы бывали на параде или крупных спортивных мероприятиях, скорее всего, на досмотре вас встречали выпускники этого центра. На вольерах читаем клички собак: Пиковая дама, Калинка-Малинка, Суперагент Айова, Принц с Логойского тракта… Несмотря на романтичные имена, характер у собак суровый: чужака чувствуют сразу, нарушителя за секунду сбивают с ног. При этом атмосфера на территории центра дружелюбная. Говорят, случайных людей здесь нет. Одно из главных требований при приеме на службу — любить собак.





Уже в три месяца видны способности служебной собаки

— Вам сегодня повезло, — встречает нас на площадке начальник кинологического центра Андрей Бордуков. — У этих щенков сегодня день рождения, им исполнилось три месяца.

Восемь щенков немецкой овчарки наперегонки подбегают к ограде и ждут, чтобы их погладили. Они пока рады каждому человеку, их совсем недавно отлучили от мамы.

— У нас здесь полный цикл: от рождения щенка до подготовки его к службе и выпуску в другие воинские части, — объясняет начальник питомника Владимир Цуприянович. — Есть даже свой роддом, это стерильное помещение, и посторонним туда нельзя. Обычно до полутора месяцев щенок живет мамой, она его и кормит. Потом постепенно переводим на сухой корм — сначала для щенков, потом для взрослых собак. В три-четыре месяца наши специалисты тестируют собак, смотрят, к какой именно службе у них больше способностей: кто игривый — больше подойдет для розыска или для поиска опасных веществ, у кого больше защитных способностей — для патрулирования или караула. Наши специалисты проходят службу уже более 20 лет, у них глаз наметан.





В центре заранее знают, сколько собак понадобится для подготовки на службу. Если щенки остаются, их предлагают купить простым людям — нужно оставить заявку и дождаться, пока вас пригласят на знакомство с собакой. Щенок немецкой овчарки стоит около 450 рублей, например. Здесь же, в центре, хозяин с псом может пройти подготовку по дрессировке, а если у животного будут проблемы со здоровьем, обратиться в ветеринарный пункт на базе центра.

— К нам привозят не только выходцев нашего центра, — отмечает Андрей Бордуков. — Наши ветеринары и кошек лечат, и даже канарейку однажды к ним привезли — с переломом лапы, накладывали шину, хотя там лапка, как спичка. Кто сталкивался с военными ветеринарными врачами, знает, что это люди порядочные и высокопрофессиональные.





Но главная задача, подчеркивают в центре, подготовка служебных собак для армии. Часть питомцев отставляют как племенных — для участия в армейских соревнованиях и кинологических выставках, для воспроизводства дальнейшего потомства. Здесь все собаки — с родословной.

— Растут щенки быстро, за месяц до 4 кг набирают, — продолжает знакомить нас с питомцами Владимир Цуприянович. — Посмотрите, здесь восточноевропейские овчарки, четыре месяца им, они подростки, поэтому уши еще не до конца сформировались. Но скоро это будут большие собаки с отличной подготовкой. Днем щенки гуляют, на ночь мы забираем их в помещение. Когда собак отберут для занятий, каждый день у них будут тренировки по несколько часов.





Тут работают только те, кто любит собак

Большинство кинологов, которые сегодня работают в центре, учились здесь же. Сегодня они уже преподают новобранцам. Солдаты-срочники попадают в центр на полгода, проходят подготовку, после чего-либо остаются служить здесь дальше, либо уходят с подготовленной собакой в другую воинскую часть.

— Приоритет отдаем тем, кто занимался в клубах служебного собаководства, а также дипломированным ветеринарам. Конечно, смотрим и на желание человека служить, — говорит начальник центра. - У нас не так много военнослужащих, чтобы сюда попадали случайные люди. Тут работают только те, кто любит собак.





Мы продвигаемся дальше по площадке и встречаем самых маленьких обитателей центра — полуторамесячных щенков немецкой овчарки. Окрас у них черный, не совсем привычный для простого обывателя, но немецкие овчарки бывают не только черно-рыжими.

— Они уже рычат, показывают характер, — улыбается начальник питомника. — Собаки ведь живут в стае, поэтому вот так выясняют, кто из них главный будет. Вот, два сцепились, а третий бежит их разнимать, миротворец.





Владимир Цуприянович больше 20 лет служит в центре, его здесь точно знает каждая собака. Говорит, что работают в основном с овчарками, но есть здесь и лабрадоры.

— Теоретически можно любую дворовую собаку подготовить, — говорит Андрей Бордуков. — Но у нас установлено, что для нужд Вооруженных сил мы содержим, взращиваем, дрессируем и поставляем следующие породы — кавказская и среднеазиатская овчарка — это большие злобные собаки, используем их в караульной службе; лабрадор — по поиску взрывчатых веществ; бельгийская, немецкая и восточноевропейская овчарки — универсальные виды, подходят на караульную, патрульную службу и на поиск взрывчатых веществ, розыск. Важен как экстерьер, так и рабочие качества. Кстати, в последнее время в Европе все чаще берут на службу бельгийских овчарок. Скорость у них, как у пули. Так что мы также активно работаем с этой породой.

Сержант уходил со службы, а у собаки — слезы

Срок служб собаки — восемь лет. Но сотрудники центра успокаивают: это совсем не значит, что собаку старше этого возраста спишут или даже усыпят. Каждый год собирается специальная комиссия, которая определяет, может ли собака еще работать. Так, недавно на «пенсию» отправили 13-летнего пса. Его забрал домой офицер, который все эти годы служил с ним вместе.





Военнослужащие не выбирают, с какой собакой они будут служить. Более опытные специалисты оценивают характер человека и собаки, чтобы они могли эффективно работать в паре. Нужно быть строгим, но вовремя похвалить пса.

— Человек, конечно, должен быть авторитетом для собаки, — говорит начальник центра. — Если проявишь слабость, собака сразу почувствует, и начнет из тебя «веревки вить». После того, как военнослужащий срочной военной службы уходит, мы закрепляем за собакой другого человека. Как правило, привыкание — два-три дня. Но есть собаки, которые тоскуют по предыдущему хозяину до месяца. Пару лет назад в центре снимали сюжет про военнослужащего, который очень хорошо себя проявил. Он уже уходил со службы. Никто специально не репетировал, но когда сержант закрывал за собой дверь в вольере, собака заплакала. Были случаи: призвался молодой человек на срочную военную службу, не собирался оставаться на контракт, но так привязался к собаке, что продолжил службу. Здесь нет случайных людей. Мы уникальная учебная воинская часть, сюда люди приходят с желанием и горящими глазами. Процентов 30 остается на контракт, потому что служба интересная.





Три раза в день собак выгуливают, а с 9 до 14 часов у них тренировки. Кстати, среди военнослужащих есть и женщины.

— Недавно к нам пришла девушка. Говорит, у меня дома две собаки, прошла обучение по дрессировке собак, хочу проходить у вас службу. Мы взяли ее на контракт. Прошло полгода, и она подготовила собаку на поиск взрывчатых веществ. Это говорит о том, что человек оказался действительно на своем месте.

Звезда по имени Бакс

Программы по обучению и кинологов, и собак в центре разрабатывали, опираясь на зарубежный опыт и свои наработки. В классе, где тренируют собак на поиск взрывчатых веществ на полу — специальные виды почв: гранит, песок, бетон, кирпич, асфальт. Тут же стена для постановки щенка на поиск. Вначале в тубусы закладывается любимая игрушка пса, потом она подменяется на макет с взрывчатым веществом.





Наши собаки отлично показывают себя и на кинологических выставках, и на армейских соревнованиях. Недавно белорусская команда завоевала второе место на «Армейских играх». Один из чемпионов — 7-летний Бакс, местная знаменитость. Он стал прототипом скульптуры, которую недавно установили в части в честь всех служебных собак.

Сразу видно, что Бакс — пес суровый. Говорят, он за секунду сносит с ног нарушителя. Даже сфотографировать его проблематично, он видит только своего хозяина и смотрит только на него. Лишь на мгновение отводит взгляд, когда на горизонте появляется кошка.





— Это не наш питомец! Прибежала откуда-то, может, ей острых ощущений захотелось, — шутят сотрудники центра. — То, что Бакс ни на кого не обращает внимание, это правильно. У собаки должен быть один хозяин.

Баксу — семь лет, его специализация — розыск. Он один из самых титулованных чемпионов. Вероятно, со спортивной карьерой пес в этом году закончит, но Бакс — крепкий пес, поэтому хозяин говорит, он еще долго будет служить.

Кинологи помнят своих собак, как преподаватели помнят своих учеников

Мы тем временем подходим к вольерам со взрослыми собаками. Собаки одна за другой заливаются лаем. Кинологи объясняют: во-первых, слышат запах «чужих»; во-вторых, здешним обитателям привычнее видеть людей в военной форме. Но стоит ближе подойти и ласково обратиться, как многие собаки начинают вилять хвостом и даже разрешают себя погладить. Особенно они рады начальнику питомника. Сразу уточним — это собаки, которые участвуют в конкурсах, то есть социализированы. Собака, которая подготовлена четко на охрану, не подпустила бы так просто к себе.





На каждом вольере — табличка с кличкой питомца: Принц с Логойского тракта, Пиковая дама, Земляника, Фантастика, Калинка-Малинка, Суперагент Айова… Кто придумывает такие милые имена?

— Клички даем по алфавиту, — рассказывает начальник питомника. — Родила одна собака щенков, значит, у нее в этом году все щенки будут на букву «а». У второй собаки — на букву «б». Собаки между собой чаще всего конкурируют, большой дружбы здесь нет, особенно если это два кобеля. Но друзья все-таки есть. Например, немецкие овчарки Лари и Арчи, они входят в команду, которая ездит на армейские соревнования.





Подготовленные собаки отправляются на службу в воинские части по всей Беларуси. Но здесь, в центре, хорошо помнят своих выпускников.

— Когда собаки приезжают раз в год на осмотр — могут ли они проходить дальше службу, наши кинологи всегда узнают своих. Знаете, это как преподаватель в школе и университете, он всегда помнит своих учеников, особенно лучших, — говорит начальник центра Андрей Бордуков.