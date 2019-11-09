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СК завел уголовные дела в связи с лжеминированием торговых центров и вокзала в Минске

09.11.2019 22:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с лжеминированием трех крупных торговых центров и вокзала в Минске СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ, сообщает телеграм-канал ведомства.


фото: пресс-служба СК

— 9 ноября на электронную почту контакт-центра БелЖД поступило сообщение, в котором содержалась информация о минировании ряда торговых центров и железнодорожного вокзала в Минске, — говорится в сообщении СК. — На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователи проводят осмотр мест происшествий.

Следователи в Могилеве в контакт-центре БелЖД осмотрели компьютера, на который по электронной почте пришло сообщение о минировании.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма.

Следственный комитет обращает внимание, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Виновному грозит уголовная ответственность (которая по таким делам наступает с 14 лет), также он должен он должен будет возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В связи с лжеминированием трех крупных торговых центров и вокзала в Минске СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ,...
 
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